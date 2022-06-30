習近平訪港讚「一國兩制」是好制度 網狂留言喊祖國萬歲
中國國家主席習近平出席香港回歸25週年紀念日，不論對中國或香港來說都是大事件。今（30日）下午3時習近平和夫人彭麗媛搭乘高鐵自深圳抵港後，由香港政長官林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等港府核心官員到場迎接，習近平抵達後也發表了短暫談話，稱自己「一直關注、牽掛著香港」，同時「毫不動搖堅持一國兩制」。
每年7月1日是香港回歸紀念日，今年正逢25週年紀念日和港府特首交接，中國國家主席習近平在暌違五年後再度訪港，礙於新冠疫情局勢仍有傳播可能，習近平在抵達香港後全程配戴口罩，也沒有與來迎接的林鄭月娥等人握手示意；而今天下午，中國官媒央視新聞總台也推出《慶祝香港回歸祖國25週年特別節目》，全程進行直播，參與觀看的網友們也在聊天室刷了一整排的「祖國萬歲」。
《央視新聞》報導指出，習近平抵達香港高鐵西九龍站後，現場有大批人士迎接，包括即將卸任的香港特首林鄭月娥與中聯辦主任駱惠寧，而在一片五星旗海與歡騰聲下，習近平也發表了簡短談話，表示「再次來到香港，感到十分高興」。
習近平提到，明天就是香港回歸祖國25周年慶典，過去一段時間香港經過了一次次的嚴峻考驗，戰勝了一個個風險挑戰，而在歷經風雨過後，香港浴火重生呈現蓬勃生機，也證明了「一國兩制」具有強大的生命力，能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉，強調「『一國兩制』是個好制度，只要我們毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好」。
為了防堵新冠疫情香港政府也付出許多努力，包含核心官員每日落實核酸檢測、所有工作人員和媒體記者配戴印有二維碼跟照片的名牌。這是習近平自新冠疫情以來，將近900天來首度離開中國本土，上一次出境是在2020年1月17日到緬甸進行國事訪問；這次訪港習近平也將和準備卸任的香港特首林鄭月娥在官邸舉辦的閉門宴會，但因為疫情仍有變數，有可能這場宴會在最後一刻會取消。