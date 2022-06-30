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台股趴地跌破萬五　專家籲平衡布局、挑選績優股

▲專家認為，目前市場信心面不足，近期指數仍可能大幅波動，建議投資人平衡布局，並挑選具有業績能見度之績優個股。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲專家認為，目前市場信心面不足，近期指數仍可能大幅波動，建議投資人平衡布局，並挑選具有業績能見度之績優個股。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-30 18:16:45

美國聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，使全球股市又現疲弱，台北股市今（30）日開盤半小時就大跌300點，摜破萬五大關，終場跌414點，收在14825點，創一年半新低，成交金額新台幣2592億元。專家認為，目前市場信心面不足，若要扭轉頹勢，必須先回到月線之上，近期指數仍可能大幅波動，建議投資人透過電子、金融、傳產平衡布局，並挑選具有業績能見度之績優個股，逢低分批承接。

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台北股市整個6月受空方襲擊，最高點為6月1日盤中的16811點，最低為今日的14825點，總計跌約1986點、近2000點，月線收黑。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超229.27億元，其中自營商賣超18.56億元、投信買超17.18億元、外資及陸資賣超227.89億元。

台股跌破萬五大關，市場也關注國安基金是否進場護盤？對此，國安基金操盤手、也是財政部次長阮清華表示，主要是與國際連動，但目前台股基本面仍良好，市場也沒有失序狀況，國安基金會持續密切觀察，當然，也不排除召開臨時會的可能性。

證交所也呼籲投資人理性以對，並表示台股近期走勢震盪，主要由於全球通膨居高不下，各國央行恐加速緊縮貨幣政策，加上全球供應鏈瓶頸尚未完全緩解，投資人擔憂衝擊企業獲利前景，國際股市波動加劇。

證交所表示，雖然台股市場近期不確定因素較多，但台灣上市公司今年的表現仍屬優異，全體上市公司111年第1季稅前淨利1兆1,820億元，較110年第1季成長2,521億元，增幅27.11%。另甫公告之全體上市公司累計1至5月營收總計16兆1,504億元，較110年同期成長1兆4,194億元，成長率達9.64%，顯示臺灣資本市場成長動能持續強勁。

證交所指出，短期內台股波動難免，但上市公司體質相對穩健，證交所呼籲投資人理性關注公司基本面。另證交所也會密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜則指出，近期台股盤勢持續反映資金面修正評價面，加上消費者信心下滑恐衝擊終端需求、科技業庫存調整狀況仍存在等因素，持續影響台股投資信心，且因為通膨問題仍未出現明顯緩解，促使美國聯準會強力升息以壓制通膨，目前市場等待今天晚上公布的美國5月PCE（個人消費支出物價指數）數據，另外值得留意第三季公布的CPI（美國消費者物價指數）數據，將是通膨是否見頂的重要關鍵。

從籌碼面來看，廖炳焜表示，雖然近期融資餘額下降，且今年來融資餘額降幅超過大盤跌幅，但因為台股整體結構已出現改變，6月當沖比重仍維持在37%，加上目前投資信心不足，也增加整體盤勢的不穩定。不過，台股目前確實來到超跌區，台股本益比已大幅修正至11.56倍，跌破2015年台股低點的13倍。

廖炳焜認為，台股短線若要扭轉頹勢，必須先回到月線之上，然有鑒於指數仍可能呈現大幅波動，建議投資人透過電子、金融、傳產平衡布局，並挑選具有業績能見度之績優個股，逢低分批承接。

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