Q2液晶監視器面板出貨季減11.3%　下半年需求續弱

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根據調研機構指出，受到俄烏戰爭、高通膨以及中國防疫封控影響，導致終端需求持續疲弱，品牌開始減少第二季液晶監視器（ Monitor ）面板的採購量，預估第二季液晶監視器面板出貨量為 4,250 萬片，季減 11.3% 。

TrendForce 分析，品牌在 2022 年初設定了相當高的出貨目標，加上 2021 年液晶監視器面板缺貨問題影響，刺激品牌在第一季超額購買面板作為出貨準備。在品牌強勁的需求帶動下，液晶監視器面板在第一季出貨達到 4,790 萬片，年增 20% ，刷新自 2012 年以來的同期新高。

然而，在今年二月國際政經局勢改變之下，消費機種市場降溫，品牌陸續下修液晶監視器的出貨目標，同步調降面板的採購量。面對全球各大央行升息，以及經濟成長放緩，企業在資本支出上也開始謹慎，使商務型液晶監視器的需求也有所減緩。在品牌過去超額備貨，消費與商務需求卻逐步降溫的情形下，庫存問題也開始浮現，整體市場轉向供過於求。