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租屋族恐受電價調漲衝擊　台電：可善用離峰時段用電

▲外界關心住宅公設或租屋族共用電表恐受電價調整影響，台電建議用戶若每月用電超過700度，可善用離峰時間用電。（圖／取自pixabay）
▲外界關心住宅公設或租屋族共用電表恐受電價調整影響，台電建議用戶若每月用電超過700度，可善用離峰時間用電。（圖／取自pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-30 19:00:042022-06-30 19:00:22

經濟部27日召開電價費率審議會，決議考量民生物價穩定性，住宅1,000度以下電價不調整，外界關心住宅公設或租屋族共用電表恐受電價調整影響，對此，台電建議用戶若每月用電超過700度，可善用離峰時間用電，並搭配節電措施，進一步節省電費支出。

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經濟部於27日召開電價費率審議臨時會，考量民生物價穩定性，決議住宅1,000度以下電價不調整，1300多萬住宅用戶中約有36萬用戶受影響。

然而，許多人憂慮住宅公設或租屋族共用電表恐受電價調整衝擊，台電表示，現行住宅公設部分可依社區不同規模，分為大型公設用電如停車場、消防、休閒設施等，及小型公設用電，像是電梯等，其中，大型公設用電多採「低壓電力」電價計費，不受此次電價調整影響；而小型公設用電則多採累進電價計費，若每月用電超過1,000度，確實會受到此次電價調整的影響。

台電建議，小型公設或分租套房共用電表者，若每月用電超過700度，可評估改採時間電價計費，因本次時間電價不調整，即可不受影響，另因尖離峰時間分開計費，也可善用離峰時間用電，或節約用電降低電費支出。用戶可利用台電官網首頁「用戶服務/網路櫃檯」項下的「時間電價試算評估」進行電費試算，或電洽台電各區營業處、客服專線1911，由台電協助評估。

至於外界關心是否可就各套房裝置獨立電表計費，台電說，須由房東向台電申請並委託水電分隔屋內線路，因此須視房東意願而定。

根據台電試算，每月用電2,000度的住家或公設，夏月一個月電費為10,362元，七月起最高級距每度單價調整9%，電費將增至10,942元，多出580元（+5.6%）；若改為「時間電價」計費，以簡易型時間為例，夏月尖峰每度約4.44元、離峰時段1.80元，一個月電費約6,315元，省下4,627元，電價帳單每兩月收一期，一期即省超過9,000元。

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