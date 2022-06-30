《原子》太夯！陳孝萱兒「鐵弟」追星求票 被詹仁雄打槍
最強男團選秀節目《原子少年》，首場見面會吸引上千歌迷湧入，在全台掀起追星風潮，製作人詹仁雄和前妻陳孝萱生的16歲兒子「鐵弟」，雖然人在英國倫敦，只能偶爾收看節目，卻對選手表現感覺驚豔，加上同儕都在瘋《原子少年》，他還幫台灣朋友向爸爸索取見面會門票，結果詹仁雄笑說，門票實在太搶手，一開賣就秒殺，所以沒有通融給兒子特權。
詹仁雄表示，兒子對演藝圈沒有興趣，未來應該會留在英國繼續讀大學，可能朝建築科系發展，反倒是6歲女兒對選秀節目《菱格世代DD52》的每個選手都很熟悉，歌曲也朗朗上口。未來計畫移民到澳洲的他，由於《原子》造星計畫表現不俗，緊鑼密鼓籌備下一檔選秀節目《為你唱情歌》，多數時間都留在台灣。
陳孝萱昨（29）日則現身東森、超視節目《王牌諜對諜》，她透露兒子目前在英國讀高中，預計7月返台，她曾到當地陪伴，喜歡路跑的她擔心被誤認，刻意穿上國旗裝，幸好沒有遇到歧視問題。
外界關心保養得宜的她，感情狀況如何，她堅持保密不肯多聊，以四兩撥千金地說「就差不多......沒有人想要知道這個啦！」何篤霖搞笑說：「那就寫有異國戀好了！」好朋友互虧不手軟。