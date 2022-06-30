COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

喵星人流浪到寺廟！天天「吃素聽誦經」：偶和尚貓啦

▲韓國一隻虎斑浪貓自從在寺廟吃了一頓齋飯後，就決定在這裡定居，每天早上聽僧侶們誦經。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲韓國一隻虎斑浪貓自從在寺廟吃了一頓齋飯後，就決定在這裡定居，每天早上聽僧侶們誦經。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 22:22:55

這算是近朱者赤嗎？大家都知道貓咪是肉食性動物，即使現在多數家貓都吃飼料為主食，不過成分也多以各種肉類為基本。不過韓國就有一隻貓咪不僅喜歡聽誦經，還願意吃素，網友看了都嘖嘖稱奇！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓國一間寺廟對浪貓非常友善，不但細心照顧還讓牠們自由進出。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲韓國一間寺廟對浪貓非常友善，不但細心照顧還讓牠們自由進出。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
據了解，韓國一間寺廟裡的僧侶們，因為特別仁慈，都會在寺廟裡餵食浪貓，不過有一天一隻叫做「海達爾（해탈이）」的虎斑浪貓跑到這裡來之後，吃了一頓齋飯就不想離開。當時僧侶還覺得奇怪，因為大部分的貓咪只會吃兩口齋飯就興趣缺缺，但是海達爾竟然全部吃光，然後就在寺廟中待了下來。僧侶們覺得很有趣，便直接收留了牠，讓牠自由進出寺廟，而海達爾這一待就是兩年。

▲虎斑貓「海達爾（해탈이）」2年前流浪到寺廟後，吃光了僧侶給的齋飯，從此定居在這裡。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲虎斑貓「海達爾（해탈이）」2年前流浪到寺廟後，吃光了僧侶給的齋飯，從此定居在這裡。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲牠不僅聽到僧侶呼喚會馬上出現，還會聽指令握手。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲牠不僅聽到僧侶呼喚會馬上出現，還會聽指令握手。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
海達爾不僅將寺廟當家，除了平時一聽見吃飯就會馬上現身，最特別的是牠每天早上都會準時陪僧侶到大殿內上早課，牠喜歡聽趴在軟墊上聽僧侶敲木魚誦經，直到早課結束後牠才會伸伸懶腰去做自己的事，是一隻完全把自己「僧侶化」的特殊貓咪！不過牠也有維持貓性的地方，就是牠會捕捉老鼠或是小鳥送給僧侶當作禮物，每每都讓僧侶們哭笑不得！

▲海達爾最喜歡的生活日常，就是在僧侶做早課的時候，一起進入大殿內聆聽誦經冥想。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲海達爾最喜歡的生活日常，就是在僧侶做早課的時候，一起進入大殿內聆聽誦經冥想。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲而且海達爾很喜歡吃草。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲而且海達爾很喜歡吃草。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲僧侶煮了一塊魚給海達爾，沒想到牠聞了之後立刻轉頭跑掉。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
▲僧侶煮了一塊魚給海達爾，沒想到牠聞了之後立刻轉頭跑掉。（圖／翻攝自YT《SBS TV동물농장x애니멀봐》）
網友們看了影片後都紛紛表示：「和尚喵喵」、「貓咪比不少人類還更有靈性」、「寺廟裡所有的貓都很可愛」、「主動吃素的貓也太酷了」、「修行中的貓咪」，現在就一起來看看海達爾的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


奴才驚見飯鍋長出「毛妖精」！牠一臉傲嬌：我的晚餐呢？

貓咪躺沙發休息！網見「不科學」脖子驚：外星喵？

以為是羊駝！貓主子「嘴邊肉」超浮誇　奴笑：胖臉好吃虧

黑白貓貼心幫顧嬰兒！真相曝光　奴感嘆：是我想太多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀