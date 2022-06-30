喵星人流浪到寺廟！天天「吃素聽誦經」：偶和尚貓啦

這算是近朱者赤嗎？大家都知道貓咪是肉食性動物，即使現在多數家貓都吃飼料為主食，不過成分也多以各種肉類為基本。不過韓國就有一隻貓咪不僅喜歡聽誦經，還願意吃素，網友看了都嘖嘖稱奇！
據了解，韓國一間寺廟裡的僧侶們，因為特別仁慈，都會在寺廟裡餵食浪貓，不過有一天一隻叫做「海達爾（해탈이）」的虎斑浪貓跑到這裡來之後，吃了一頓齋飯就不想離開。當時僧侶還覺得奇怪，因為大部分的貓咪只會吃兩口齋飯就興趣缺缺，但是海達爾竟然全部吃光，然後就在寺廟中待了下來。僧侶們覺得很有趣，便直接收留了牠，讓牠自由進出寺廟，而海達爾這一待就是兩年。
海達爾不僅將寺廟當家，除了平時一聽見吃飯就會馬上現身，最特別的是牠每天早上都會準時陪僧侶到大殿內上早課，牠喜歡聽趴在軟墊上聽僧侶敲木魚誦經，直到早課結束後牠才會伸伸懶腰去做自己的事，是一隻完全把自己「僧侶化」的特殊貓咪！不過牠也有維持貓性的地方，就是牠會捕捉老鼠或是小鳥送給僧侶當作禮物，每每都讓僧侶們哭笑不得！
網友們看了影片後都紛紛表示：「和尚喵喵」、「貓咪比不少人類還更有靈性」、「寺廟裡所有的貓都很可愛」、「主動吃素的貓也太酷了」、「修行中的貓咪」，現在就一起來看看海達爾的影片吧！（編輯：陳珮瑜）