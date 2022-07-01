全家霜淇淋又買1送1！馬來貘新口味「貘貘桃霜淇淋」曝光
全家超商才剛和生吐司品牌嵜本合作，6月5日推出「蜜蜜開心果霜淇淋」，時隔一個月，就被眼尖的網友發現，7月5日起將推出全新口味「貘貘桃霜淇淋」，正是和人氣插畫家Cherng筆下的馬來貘合作，開賣後還能搭配周末霜淇淋買一送一優惠。
全家LINE官方帳號昨（30）日中午預告霜淇淋新口味，立刻被眼尖網友發現。接檔的新口味「貘貘桃霜淇淋」將在7月5日正式上市，口味使用日本長野縣產白鳳白桃，從官方LINE曝光的訊息中可看出，霜淇淋採用馬來貘聯名配色設計，有可能是白色霜淇淋加上黑色餅皮，盛裝容器也搭配馬來貘聯名紙杯，原價49元，嘗鮮價45元。
而廣受消費者歡迎的霜淇淋買一送一，在連續推出兩個月後，七月周末也沒缺席，根據網友爆料，霜淇淋用全盈+PAY結帳不限口味買一送一的優惠，將在7月周末五、六、日再度登場，不過全家櫃台桌面貼紙資訊顯示，買一送一日期是7/8~7/10、7/15~7/17、7/22~7/24、7/29~7/31，今（1）日七月第一周並不在活動期間。
7-ELEVEN日前推出「夏日大BINGO」活動，相當受到消費者支持，活動現也加碼延長到7月7日，到門市買指定冰品任選2件可抽最低0元起，或是先開啟7-ELEVEN App或官方LINE帳號參加冰品活動，每日每帳號可玩兩次，因此一人一天至少就能玩4次拉霸，同樣可抽冰品最低0元起優惠。