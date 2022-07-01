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陳立農助陣《原子少年》總決賽！勉勵冠軍團：不要飄

▲陳立農現身《原子少年》總決賽現場，為少年們加油打氣，左起為周湯豪、坤達、陳立農、Ella、王子。（圖／野火娛樂提供）
▲陳立農現身《原子少年》總決賽現場，為少年們加油打氣，左起為周湯豪、坤達、陳立農、Ella、王子。（圖／野火娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-01 07:00:00

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》席捲全台，日前舉辦首場演唱見面會人潮塞爆整個西門町廣場，粉絲身穿各星球團服、手拿應援物為偶像喝采。製作人詹仁雄也偷偷透露，原子少年總決賽將邀請到男團選秀的重量級前輩陳立農為少年助陣！

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▲陳立農在《原子少年》總決賽現場，帶領舞群表演新歌〈反轉未來〉。（圖／野火娛樂提供）
▲陳立農在《原子少年》總決賽現場，帶領舞群表演新歌〈反轉未來〉。（圖／野火娛樂提供）
陳立農特別感謝詹仁雄的邀請，讓他有機會看到原子少年們為夢想認真努力。他分享到先前看節目，對JPM與地球合作的〈那不是雪中紅〉以及坤達和火星合作的〈放手〉特別有印象，而選手中來自天王星的小孩充滿魅力的舞台表演也令他印象深刻！陳立農誇獎道：「每個選手都有備而來、拚盡全力的在比賽。讓他想到從前的自己，也很高興有機會能親自為選手們加油打氣！」

▲陳立農在《原子少年》後台勉勵少年們。（圖／野火娛樂提供）
▲陳立農在《原子少年》後台勉勵少年們。（圖／野火娛樂提供）
製作單位也詢問陳立農，原子少年總決賽將有少年成團出道，同是男團選秀出身的他有沒有什麼建議可以給選手？陳立農也感慨分享，希望選手可以努力把握獲得的一切：「不要飄、心態擺正，不忘初心的繼續努力！」他也暖心提醒還沒有辦法出道的選手不要灰心：「老天爺不會辜負你的努力，只要勇敢追求一定會看到成果」。

▲陳立農勉勵《原子少年》即將出道的少年們心態要擺正。（圖／野火娛樂提供）
▲陳立農勉勵《原子少年》即將出道的少年們心態要擺正。（圖／野火娛樂提供）
除了給予少年實質鼓勵、陳立農也以行動力挺，在原子少年舞台上首次與舞者老師一起表演專輯作品〈反轉未來〉，勉勵選手都能像〈反轉未來〉MV中無所畏懼的勇士，成為勇敢追夢的原子少年！陳立農與舞者老師整齊劃一的動作與魅力滿分的表演，讓現場選手直呼精彩，紛紛表示：「本來要準備上台很緊張，看完表演現在超興奮！也想趕快上台！」

《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》官方YouTube頻道播出，由少年陪伴觀眾收看線上直播。粉絲可以透過beanfun!票選活動，助力最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

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