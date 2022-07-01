陳立農助陣《原子少年》總決賽！勉勵冠軍團：不要飄

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製作單位也詢問陳立農，原子少年總決賽將有少年成團出道，同是男團選秀出身的他有沒有什麼建議可以給選手？陳立農也感慨分享，希望選手可以努力把握獲得的一切：「不要飄、心態擺正，不忘初心的繼續努力！」他也暖心提醒還沒有辦法出道的選手不要灰心：「老天爺不會辜負你的努力，只要勇敢追求一定會看到成果」。
除了給予少年實質鼓勵、陳立農也以行動力挺，在原子少年舞台上首次與舞者老師一起表演專輯作品〈反轉未來〉，勉勵選手都能像〈反轉未來〉MV中無所畏懼的勇士，成為勇敢追夢的原子少年！陳立農與舞者老師整齊劃一的動作與魅力滿分的表演，讓現場選手直呼精彩，紛紛表示：「本來要準備上台很緊張，看完表演現在超興奮！也想趕快上台！」
《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》官方YouTube頻道播出，由少年陪伴觀眾收看線上直播。粉絲可以透過beanfun!票選活動，助力最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
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