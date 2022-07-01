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專訪／開箱市長室！公事包陪林智堅見證新竹大改造

▲新竹市長辦公室內的深褐色木頭櫃，是種老式、質感味道，櫃內分別放各式各樣的領帶、零食，凸顯林智堅的個人風格。（圖／記者葉政勳攝）
▲新竹市長辦公室內的深褐色木頭櫃，是種老式、質感味道，櫃內分別放各式各樣的領帶、零食，凸顯林智堅的個人風格。（圖／記者葉政勳攝）

記者王敏旭、黃宣尹、鄭宏斌／新竹報導

2022-07-01 10:00:002022-07-01 10:07:25

市長辦公室顯露一個市長的風格，走進新竹市長林智堅的市長室，可以看見，深褐色的木頭櫃與新竹舊市區相互呼應，老式卻有質感；新舊融合，帶著時尚的設計感從市長室出發，在整個城市遍地開花，而見證新竹8年的改變，就是林智堅手上一只公事包。

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新竹市政府本身就是古蹟，以市府為中心向外擴散，就是新竹的舊城區，舊城區雖然不是高科技、新大樓林立的區域，卻有很多古色古香的建築、老店，竹塹城迎曦門、護城河等景點，街道也在這幾年經過整理後，更顯得乾淨、好走。

新竹城市風格在林智堅任內有很大的改變，林上任改造了市長室，這也是所有改變的起點，向外蔓延新竹每個角落。市長室內的一隅，有個深褐色的木頭櫃，帶著老式、質感味道，但櫃子內分別放著領帶、零食，更凸顯林智堅的個人風格。

▲市長室內的深褐色的木頭櫃，櫃子內分放著領帶、零食。（圖／記者葉政勳攝，2022.06.29）
▲市長室內的深褐色的木頭櫃，櫃子內分放著領帶、零食。（圖／記者葉政勳攝）
林智堅標準造型就是「西裝」，木頭櫃子的2層抽屜，放有近20餘條的領帶，配合不同場合、會換不同的領帶。他說，西裝共有4套，藍色2套，黑色與灰色各1套，近期會使用領帶的顏色，以藍色、黑色、灰色、紫色等深色系為主。

全台最年輕的市長林智堅，木頭櫃子有格專門放零食的區域，不過他並非是愛吃零食的市長。櫃子內放著巧克力、蘇打餅乾、可樂果、乖乖，林智堅說，有時餓到不行、血糖低就會打開來吃，他笑稱「真的是為了活下去」，至於牛奶花生，是回味小時候的味道。

▲新竹市長林智堅說，這個公事包是當選市長之後特別買的，陪伴他改造新竹。（圖／記者葉政勳攝，2022.06.28）
▲新竹市長林智堅說，這個公事包是當選市長之後特別買的，陪伴他改造新竹。（圖／記者葉政勳攝）
林智堅手上的黑色公事包，外表看得出使用過很長一段時間。林智堅透露，這個公事包是當選市長之後特別買的，陪伴他改造新竹；自己內心則有個小小願望，希望留給孩子，但不知道孩子們會不會想要珍藏。

專訪當天，記者還突襲開箱了林智堅的公事包，包內有iPad、鉛筆盒、資料、書。林智堅說，iPad內有許多談參資料，但有時間也會追劇，他喜歡看歷史劇，可以邊從劇中看到自己的生命歷程、政治工作的心得。

而最令人驚喜的，是一本介紹美國職棒球星「大谷翔平」的書，林智堅笑說，有天他問成德高中棒球隊員們偶像是誰，球員們都說大谷翔平，但他就「黑人問號」不知道是誰，有次去書店看到介紹大谷翔平的書，就趕緊買來看。

▲新竹市長林智堅的公事包內，有本介紹美國職棒球星「大谷翔平」的書。（圖／記者葉政勳攝，2022.06.29）
▲新竹市長林智堅的公事包內，有本介紹美國職棒球星「大谷翔平」的書。（圖／記者葉政勳攝）


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