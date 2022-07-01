今起出門必帶杯！環保杯6大QA懶人包：哪邊自備杯扣5元？

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A：可以省錢又衛生安全，7月1日前指定通路須提供自備杯至少5元優惠，如果一天喝一杯咖啡，每月現省150元，可以多喝好幾杯。其他好處還有每年平均減少5.8億個飲料杯用量，每年平均減少7000公噸垃圾，每年減少3.3萬噸碳排量，相當於87座大安森林公園。
Q：哪邊用環保杯會扣5元？
A：連鎖飲料店、連鎖速食店、連鎖便利商店、連鎖超級市場。
1、連鎖飲料店，指從事飲料販售的行業，茶飲店、咖啡店、冷熱飲店、攤商，例如：清心福全、五十嵐、星巴克、85度C、路易莎、CoCo都可、大苑子、茶湯會等。
2、連鎖速食店（不包含早餐店、早午餐店、簡餐店），例如麥當勞、肯德基、摩斯、漢堡王、頂呱呱、21世紀風味館、丹丹漢堡、SUBWAY等。
3、連鎖便利商店，例如7-11、全家、萊爾富、OK超商、義美、GOGOMART、UCC COFFEE、中油複合式商店等。
4、連鎖超級市場，例如全聯、家樂福超市、美廉社、楓康等。
Q：兌換活動贈品飲料也能退5元嗎？
A：環保署表示，自備杯扣5元以「消費者付費購買飲料」為原則，以下贈品店家可不提供5元優惠，包括試喝飲料、免費兌換券或贈品飲料、買一送一第二杯、促銷活動0元贈品、以紅利點數集點兌換的飲料（銀行紅利、LINE Point、OPEN POINT、全家點數、綠點）。
Q：各家都是自備杯扣5元嗎？
A：業者必須給自備杯至少5元價差優惠，因此各家最少都要扣5元。7-ELEVEN每月1日加碼扣7元，星巴克則是每次都回饋10元，全家7月底前借用循環杯買飲料，再加送中杯熱美式。
Q：自帶杯子容量多大才夠？
A：可向習慣消費的店家確認，以民眾最常購買的7-ELEVEN咖啡來說，特大杯是660ml、大杯是480ml、中杯是360ml，挑選容量差不多的杯款即可。
Q：拿什麼杯子都可以扣5元嗎？
A：依各家規定，不過通常不可帶「一次性飲料杯」，包括寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等容器，所以拿手搖飲的塑膠杯去7-11買咖啡就會被打槍。