專訪／沒說不的權利！林智堅北征桃園：讓國門成設計之都

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「責任來了就勇於承擔。」談及下定決心參選桃園的關鍵，林智堅表示，跟任何人的交情無關，這是一個責任、使命感，也是一個榮耀。再者，他自己經歷過人才難尋的困境，沒有資格可以對別人說「我不要」，「而且人家是肯定你，才會來邀請你嘛，如此的話，黨徵召，我沒有說不的權利」。
林智堅總是一副西裝筆挺的都會型男模樣，但桃園包山包海、幅員遼闊，未來會不會轉變形象？林智堅斬釘截鐵地說「不會」，因為西裝油頭就是自己的人格特質，選舉用複製抄襲是最不好的。
不過，林智堅也坦言，桃園的選民結構不一樣，有很多宗親組織。過去7年多來，他在市政上投入時間很多，比較少參加工作之餘的行程，「到了桃園我會調整我自己」，會像鄭文燦一樣勤跑基層，多一點時間直接跟市民接觸，讓他們更認識。
不和鄭文燦比較 林智堅要打造桃園成「設計之都」
身為「桃園女婿」的林智堅，提起桃園暸若指掌。他指出，桃園市與新竹市的城市尺度差距很大，新竹市只有104平方公里，桃園市卻有1200平方公里，新竹市的人口45萬人，但桃園市有226萬人口。不過2個城市的市民都很年輕，新竹市民平均40歲，桃園市民平均也僅40.56歲，普遍人均可支配所得也都很高，「年輕」、「幸福」、「有未來感」是這2個城市的共通特色，自己有信心可以延續鄭文燦的市政基礎，且可以把設計力導入公共建設等「新竹經驗」帶到桃園。
即將北上，桃園有明星級的鄭文燦領航，是否會擔憂被比較，或是市民「胃口很大」？林智堅說，「我不需要去跟他做比較，而是應該要攜手合作。我去之後會延續他好的五星級施政」。
林智堅說明，桃園這幾年在鄭文燦努力下，大建設比新竹來得更多，每次陪來自桃園的太太回去，都看到桃園的街景跟環境改變，硬體上鄭文燦做很多了，自己會希望不只延續硬體建設，也要辦理國際級活動，提升「國門之都」的能見度。
眼睛一亮，林智堅提起「我們可以在桃園辦一個國際級設計之都的活動」，要讓更多外國的朋友看到桃園，也進而看到台灣。
驪歌響起 林智堅：新竹市民說很祝福我
上任至今7年半的時間，林智堅過去在IG有個hashtag，標誌著任期剩餘天數，只怕改變家鄉的時間不夠，如今卻即將請辭，被不少人攻擊成「落跑的政治負心漢」。訪談當天，伴隨六月底濕黏的「新竹風」，林智堅對於「離別」顯得坦然面對。
對於「落跑」的指責，林智堅表示，「這都是政治口水」，自己早有十足心理準備，也時常鼓勵幕僚，進了廚房不要怕油煙。他笑笑地談起自己喜歡煎牛排，「欸！那個油煙，連頭髮都會有味道欸，你不想這樣，那去餐廳就好 」。
話鋒一轉，他扳起臉孔表示，「我和韓市長（國瑜）截然不同，我很努力地去做我這份工作」，做了7年半時間，2014年提出的競選政見有90%都實現，還沒有完成的也都已經啟動了，甚至還爭取更多，像是大新竹輕軌、五楊高架向南延伸、大車站計畫等。
林智堅自信地表示，新竹市民絕對能夠理解他為了這個城市的努力，他比劃著要市府同仁附和「我們昨天會勘，遇到很多市民都來跟我合照，說我真的做得很好，也都祝福我，說會幫我跟桃園的親友拉票」。
對戰「韓國瑜的副手」 林智堅：張善政是客氣的人
最近民調顯示，林智堅和國民黨桃園市長參選人張善政的差距不大，旗鼓相當。而在年輕選民中，林智堅一如外界預期的領先對手，但在年紀較長的選民中則為落後，對此林智堅表示，未來會提出許多讓老年人有感的政見爭取支持。
至於張善政，林智堅回憶，跟他只有一面之緣，那時候張還在當行政院長，而自己當市長，張善政來新竹參加活動。「印象中他是很客氣、謙和的人」，但還是對於他上次搭配韓國瑜參選副總統比較有印象，僅只於此。