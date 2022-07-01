專訪／挺味全龍or樂天桃猿？林智堅揭獨門「棒球政治學」

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這一天，林智堅接受《NOWnews今日新聞》的專訪，一踏進會客室，頭上的一綹白髮就吸引眾人目光。他告訴記者，自己從來沒有染過頭髮，從年輕市長變中年市長，白頭髮增加了、皺紋增加了，「但我更喜歡現在的自己與白頭髮」，因為成熟了，且更有經驗也更有自信。
將從新竹市北征桃園市參選，林智堅說，2014年臨危授命參選新竹市長，連面對鏡頭都會很緊張，現在有了城市治理實務經驗，相信到桃園市之後，只要得到鄉親的支持，選上了也能夠很快無縫接軌。
穿一天牛仔褲就很開心 林智堅曝「總統級」貼心叮嚀
整齊不紊的油頭髮型，是林智堅的招牌外表。不過林智堅透露，以前他的頭髮就跟一般年輕人一樣，是用髮蠟往上抓，之所以變成油頭，是因為2014年選市長時，總統蔡英文到新竹輔選，叮嚀他要穿成熟點，「不然看起來太年輕了」。於是，從那時候開始，林智堅搖身一變，成為油頭加西裝褲的成熟型男。
林智堅回憶，在那100天的閃電選舉過程中，唯一一次穿牛仔褲，就是去投票，「我超開心的，隔天當選了，西裝褲又穿回來了」。
對於一貫不變的髮型，林智堅說，頭髮順手就抓，這是每天做的事，油頭搭配西裝的固定造型，除了方便不用多想以外，也是他對職務的尊重，而且出了市府在大街小巷，「民眾看到我也會知道，啊，市長在那裡」。
未來離開新竹，沒有了會吹亂油頭的九降風，是否要改變造型？林智堅肯定地說「不會」。
新竹味全龍 V.S 樂天桃猿 林智堅揭「棒球政治學」奧秘
新竹市立棒球場重建工程即將完工，可以說是林智堅任期尾聲的一大代表作，嶄新的球場將在7月22日迎來睽違6年左右的職業球賽，以新竹為主場的味全龍總算要「回家比賽」。
林智堅坦言，7月22日那個時間點，自己沒有十足把握，如果已經完成市政交接工作，可能已經辭職，屆時如果回到球場觀賽，可能就會是「前新竹市長、桃園市長參選人」的身份了。
記者笑著追問，「新竹有味全龍，桃園有樂天桃猿，市長你要穿哪一隊的球衣？」
落入左右為難陷阱的林智堅，思考了一會說，「我本來當然無庸置疑，就是味全龍，但如果角色已經轉變了，也許穿新竹棒球名校成德高中的球衣也行？」記者又問，「可是桃園也有很多名校啊，平鎮高中呢？」林智堅也跟著開懷大笑，打出安全牌地說「那我就穿正裝了」。