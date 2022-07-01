NBA／5年2.64億美元！Jokic將和金塊簽下史上最大合約
根據知名NBA記者Shams Charania報導，丹佛金塊將和當家中鋒Nikola Jokic完成續約，新合約總價高達5年2.64億美元，若最終確定價碼，這將會是聯盟史上最大合約。
Jokic連兩季獲得年度MVP，個人能力已無須質疑，儘管他和金塊還有一年合約，不過雙方將在休賽季提前進行相關討論。談到續約，Jokic表示自己當然會接受，因為他很喜歡這支球隊，也喜歡在這裡工作，重要的是他和球團中從老闆到裝備經理的每一個人都保持良好的關係。
過去兩個賽季，Jokic場均上場 34 分鐘，能得到26.7分12.3個籃板和8.1次助攻，投籃命中率為58/36/84%，而且幾乎在所有高階數據中都領跑全聯盟，不少甚至打破了歷史紀錄。
27歲的塞爾維亞籍明星中鋒，下個賽季的年薪為3250 萬美元，若完成續約，他將在金塊待到2027-28賽季，該季他的薪資為5910萬美元。
上賽季金塊在傷兵太多的情況下，最終倒在了季後賽首輪。新賽季在Jamal Murray和Michael Porter Jr.回歸之後，Jokic將有機會帶領健康的隊友們更上一層樓。