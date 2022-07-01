名家論壇》朱駿／兩岸錯話連篇給了美國玩弄自己的機會

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兩岸不適用國際法
馬曉光6月29日宣稱，「中華人民共和國中央政府（PRC）1949年10月1日取代中華民國政府（ROC）成全中國唯一合法政府、在國際上唯一代表」。
這個論斷基本上不錯，但不周延，關鍵在於「取代」只發生在國際，不在兩岸之間的實際，明顯是「不完全取代」。何況，在國際上也是「不完全取代」。兩岸問題當然有一個國際環境，不能忽視，如果兩岸是中共主張的內政問題，就不宜以「國際」論斷，以免邏輯偏差，誤導自己。以事實基本面論斷，邏輯最嚴整，最能敲動人心。否則，反令人嫌惡。
其次，兩岸現狀不存在中央與地方的關係，中華人民共和國政府與中華民國政府都只是「政府」，就是「政權」。根據社會科學常識，政府只是國家的一部分，所以，不能等於國家，若是將其等於國家，發為論述，就不能完全貼合事實基本面，必露出破綻，就會是對手玩弄的支點與材料。
中共主張，「在國際上唯一代表，並且完全享有行使中國的主權，其中包含對台灣的主權」，不完全符合事實，因為中共只有在國際上的中國「主權代表權」，事關台灣之事務沒有管轄權，並未能夠「完全享有行使中國的主權」，應為不爭的事實。中共當局應謙卑面對事實基本面，大陸再大，台灣再小，沒有台灣，就不是全中國，中共的「一個中國原則」就是有嚴重缺陷的原則。兩岸體量差距雖懸殊，但地位對等。
「中華民國是主權獨立國家」有問題
為反駁馬曉光，國民黨嚴正聲明，「中華民國一直是主權獨立國家、中華人民共和國從來就沒有統治過台灣」，也同樣犯了「將政府等於國家」的錯誤。在分裂國家中，不同的國號只是政權標誌，不是國家。所以，「中華民國是主權獨立國家」為真的日子只存在1911年到1949年10月1日。在軍閥混戰時期亦為真，是因為沒有軍閥主張另外的國號，大家都奉中華民國正朔。如此而已。
針對馬曉光的說詞，陸委會則回應，「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中華人民共和國的一部分，都是不容爭議的歷史事實及兩岸現狀，也是國際社會的普遍認知」。儼然是「兩個中國」並立世界，與國際社會的事實差距太大，而且故意忽視世界上很多國家是承認台灣為中華人民共和國的一部分的，縱使美國未承認台灣為中華人民共和國的一部分，也不敢說「台灣不是中國的一部分」。顯然違反事實，故意說謊，欺騙愚弄台灣人民。
前面已經說過了，兩岸問題若是內政問題，就不能以國際法論斷，兩岸之間就不存在國際之間的主權爭議的問題，而是國家內部統治正當性的爭執，而此正當性的爭執不僅僅牽涉台灣，還涉及中國大陸。是故，在國民黨的立場，不應該出現對中共說「中華民國一直是主權獨立國家」的情形，好似中華民國與中華人民共和國是兩個主權獨立國家。若動輒要以國際法或國際政治的理則論斷兩岸關係，那就是搞「兩國論」，國民黨敢承認嗎？兩岸問題國際化，台灣必失獨立自主性，受國際玩弄，吃大虧。
台灣不屬於政權，屬於全中國
國民黨表示，「（中華民國）從民國34年（1945）10月25日起，即在法律上（de jure）與事實上（de facto）行使對台灣的領土主權，並得到各國尊重與承認。」這話也是有漏洞。
如果動輒要以國際政治論斷，幾十年來外交承認中華民國的國家既少又小得可憐，如果連中華民國都不被國際主流勢力承認多年了，如何存在「各國尊重與承認」中華民國對台灣擁有主權？只能說這是歷史事實，而不是存續的現實。
1945年恢復行使對台灣的主權的中華民國是全中國的代表，實質意義是「中國」拿回了台灣的主權。1949年之後，情勢變遷，但一直到1971年中華民國政府退出聯合國為止，「中華民國政府」始終代表全中國的象徵，在聯合國中的地位被「中華人民共和國政府」取代，「兩岸共同為一個中國」的事實與性質沒有改變。所以，台灣屬於全中國，不屬於中華民國政府明矣，中華人民共和國政府自認代表全中國而擁有台灣主權，應不完全為錯。但中國不屬於中華人民共和國政府亦為明白的事實。
國民黨在此點上能夠論證的應為中華人民共和國不等於中國，而非中華民國政府自1945年以來「行使對台灣的領土主權，並得到各國尊重與承認」。在此脈絡中的「得到各國尊重與承認」與事實基本面有明顯差異，國民黨若這麼主張，只能扭曲自己的說法，一步一步地被台獨綁架，成為民進黨的跟班與轎夫。
至於「民國41年（西元1952年）4月28日中華民國與日本簽訂『中日和約』後，得到確認，與中華人民共和國毫無關係」的論斷更是荒謬，違背黨章與該黨核心價值理念以及黨的歷史傳統，供認自己已為叛徒。
1952年的《中日和約》時，中華民國政府依然是全中國的代表，大陸作為中國的一部分，當然就與此條約有直接關係。今日之國民黨這麼說話，肯定與當時蔣介石的立場截然不同，明顯自外於中國，變成孤魂野鬼的叛徒，沒有了價值，民進黨笑歪，美國人也不愛搭理。
兩岸各黨的大破綻被美國利用
兩岸問題複雜敏感，差之毫釐，謬以千里。大陸當局與國民黨都無法在最近幾年取得進展，卻讓美國人更能搧風點火，長袖善舞，台灣民進黨政府乾脆一邊倒投向美國懷抱，下場遲早不好，但執意親美，視死如歸，國民黨也有熬不住了，明顯跟隨民進黨路線的跡象，原因就在於，都故意以自己一廂情願的主觀想法，扭曲兩岸關係的客觀事實及其意涵，無法精準論述兩岸關係，在事實基本面中露出縫隙破綻，給了美國人玩弄兩岸的縫隙與支點，為外人所乘。國、共、民三黨一切都是咎由自取，但最終承受苦難的是兩岸人民，台灣人民受傷更重。
●作者：朱駿／時事評論人
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