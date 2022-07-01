台股再摔！早盤跌169點破14700點 台積電跌逾2%觸466元
美國5月通膨和消費支出數字不樂觀，在市場擔心經濟衰退憂慮的背景下，美股4大指數收黑，其中標準普爾500指數上半年累計跌逾2成，創1970年以來最差。台股今（1）日早盤開低後也持續探底，盤中一度下探14656.54點，跌169.19點，來到2020年底來波段低點，主要電子權值股台積電盤中下殺逾2%，股價一度來到466元，而盤面上僅傳產股相對有撐，水泥股更逆勢漲逾1%。
美國數據顯示，持續的高通膨抑制消費者支出，華爾街股市走跌，標準普爾500指數更創下1970年以來最糟糕的上半年表現，終場道瓊工業指數下跌253.88點，跌幅0.82%，以30775.43點作收；標普500指數下跌33.45點，跌0.88%，收3785.38點；那斯達克指數挫跌149.16點，跌幅1.33%，收11028.73點；費城半導體指數下跌27.73點，跌1.07%，收2556.25點。
在美股收黑下，亞股包括韓股、日股及台股今日早盤也齊挫，其中台股開盤下跌13.6點，以14812.13點開出後，隨後跌幅擴大逾百點，並跌破14700點，一度下探14656.54點，下跌169.19點，主要電子權值股台積電開盤下跌4.5元，以471.5元開出，隨後更進一步下探466元，跌逾2%；大立光以1725元平盤開出，在下探1705元後翻紅，更一度漲逾1%，而鴻海以108.5元開出，下跌0.5元，之後進一步觸107元，跌1.83%。
若就類股表現來看，今日早盤傳產類股相對有撐，包括水泥、食品股逆勢走揚，水泥股表現更是強勢漲逾1%，台泥更有2%以上漲幅，食品股的味王漲逾2%，統一也1%以上漲幅。另外，鋼鐵類股盤中也翻紅，中鋼、大成鋼及世紀鋼漲幅也超過1%，而航運股盤中也翻紅，只是貨櫃三雄與航運兩雄兩樣情，其中長榮盤中漲逾1%，長榮航及華航盤中則跌逾2%。