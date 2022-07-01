鄭家純深夜突PO「風景照」　網友兩指狂放大檢查

28歲鄭家純（雞排妹）正在籌備10週年寫真集，考慮全裸入鏡，日前才釋出幾張花絮側拍照，就已經讓粉絲群起暴動，引發熱烈討論，足見其話題性。昨（30日）深夜10點多，她公開一張由經紀人掌鏡的全身照，不到半天按讚數衝破1萬。
鄭家純在臉書分享經紀人拍攝的「風景照」，只見海天一色的美景、陰鬱樹林映入眼簾，視線往下移，鄭家純提起腳尖，站在沙灘上望向大海，由於逆光加上遠拍，猛一看還以為她一絲不掛，拉近看才見到其實是穿肉胎衣，圓挺D罩杯美胸、立體翹臀無所遁形，零贅肉身材曲線令人羨慕。
出道至今與經紀人相處10年，鄭家純坦言「她永遠是用最懂我的角度按下快門」，但為了這次寫真集的尺度，她與團隊有些拉扯及猶豫，「大部分人支持我想紀念的心態，但不希望我出版露點作品，原因大多是想保護我不被傷害」。
鄭家純透露，經紀人到快拍攝時才表態，跟她說：「如果拍到一半，妳突然有個感覺想拍，就由我來拍，然後拍局部就好，不一定要放進書裡。」鄭家純感性地表示，經紀人對她一直都很溫柔，從沒強迫過她實現商業利益，「我做的每個決定不論對錯，事後帶來什麼後果，她也不曾嚴厲批評，她認為，被社會教訓才是最有用的成長」。
網友看完照片留言：「我認我有放大來看」、「這是一張需要放大的風景照」、「好美喔！我忍不住放大了」、「我已經盡力放大」、「有了妳，哪裡還需要風景」、「身材太完美了吧」、「對不起，我很膚淺的順從本性，若真是18禁的內容，我肯定第一時間就買」！（編輯：楊穎軒）