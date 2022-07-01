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2022台灣設計展在高雄　青年局免費改造設計你的家

▲青年局以青年設計、產業創新與青年安居為核心，要讓設計不只在展場，更要走進你家。(圖／高市府青年局提供）
▲青年局以青年設計、產業創新與青年安居為核心，要讓設計不只在展場，更要走進你家。(圖／高市府青年局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-01 10:15:14

 2022臺灣文博會與台灣設計展雙雙在高雄，高雄市政府啟動「台灣設計設計台灣」系列活動，青年局長張以理表示，「台灣設計設計台灣」首發場為「青年租屋改造計畫」，特別攜手YouTuber「小宅實驗」，共同為高雄市租屋族、初入社會、經濟尚未穩固的青年，提升居家環境品質，透過徵件計畫，選出10組租屋空間進行軟裝改造，報名期間自71日起至715日截止，歡迎有興趣的民眾報名參加，就有機會免費打造改善自己的空間。

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▲青年局張以理局長與YouTuber「小宅實驗」Penny歡迎符合條件的租屋青年踴躍報名參加。(圖／高市府青年局提供）
▲青年局張以理局長與YouTuber「小宅實驗」Penny歡迎符合條件的租屋青年踴躍報名參加。(圖／高市府青年局提供）
青年局長張以理表示，「青年租屋改造計畫」，是用空間設計的角度切入，協助青年以設計思維改造生活，並讓根留高雄的租屋青年擁有良好的住屋品質，感受設計帶來的改變！活動徵求對租屋環境有故事有理念的10組青年租屋案件，邀請同為高雄年輕人的「小宅實驗」Penny與租屋青年一起動手改造，在創新改造與用戶經驗來回討論的精進過程中，讓「設計」不再只是一場藝術展覽，還能走進你的家，鼓勵民眾運用創意設計解決問題，也向移居青年傳達，雖然房子是租來的，但是生活依然可以充滿設計力。

▲青年局以青年設計、產業創新與青年安居為核心，要讓設計不只在展場，更要走進你家。(圖／高市府青年局提供）
▲青年局以青年設計、產業創新與青年安居為核心，要讓設計不只在展場，更要走進你家。(圖／高市府青年局提供）
青年局表示活動徵件參與者需要符合以下條件：在高雄租屋、目前居住總坪數為15坪以下、年齡為18-30歲、並提供房屋租賃契約證明與房東授權改造同意書，且報名表需提供關於自己以及在高雄築夢的故事、想改造的原因理念、對於空間改造設計的初步概念與提供租屋環境介紹。

活動詳情可至高雄市政府青年局與「小宅實驗」的官方網站、FBIG，報名時間自71日起至71517:00截止，申請文件可於青年局官網下載，或洽專人服務(專線：07-7995678分機2368)，歡迎符合條件的青年朋友踴躍報名參與。

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