「老天給的使命」 高嘉瑜親上火線 當庭指證林秉樞施暴
民進黨立委高嘉瑜家暴案，新北地院今（1）日上午再開庭，法院傳喚高嘉瑜出庭作證，當庭指控前男友林秉樞的8項罪名。開庭前，高嘉瑜受訪時坦承，要回想過程、面對施暴者，很恐懼，但她有使命要揭發一切，不讓這種惡劣的人逍遙法外。
高嘉瑜表示，這麼多受害人中只有她一個人站出來提告，她一定要很有勇氣去面對，堅持告到底，希望不要再有下一個受害者。她也覺得，到現在林秉樞還不肯面對錯誤，還持續說謊，希望藉由司法過程讓真相更清楚，讓林男得到應有的懲罰。
由於林秉樞被起訴8個罪名，但審理期間，他只承認2項罪名。對此，高說，她當然希望法官判最重的刑度，因為整個案情，過程中也知道，只有她一個受害者站出來，更多人也需要她幫她們；林秉樞這種人真應該好好面對錯誤跟反省，可是到現在有這麼多證據、影片、資料，林秉樞還不願承認，惡性真的重大。
高嘉瑜指出，要去回想過程跟面對林秉樞，對於她來講是很恐懼，但就是勇敢面對，因為老天爺就是給她這個使命，要好好面對這種人，也讓這種人有被揭發的機會，讓大家知道林秉樞善於說謊、利用很多權勢去威脅、欺負很多比他弱勢的人，這種惡劣的人不能再讓他逍遙法外。