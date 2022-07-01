COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

瑞士紐沙特奇幻影展開跑　《素還真》、《咒》大放異彩

▲《素還真》入圍瑞士紐沙特奇幻影展亞洲競賽單元。（圖／霹靂國際多媒體股份有限公司提供）
▲《素還真》入圍瑞士紐沙特奇幻影展亞洲競賽單元。（圖／霹靂國際多媒體股份有限公司提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-01 10:28:13

全球類型電影盛會之一「瑞士紐沙特奇幻影展（NIFFF）」今（1）日正式開展，台灣作品開出佳績，《素還真》成為入圍亞洲競賽單元（ASIAN COMPETITION）的唯一華語片；《咒》、《鍵盤俠》、《SCUM 渣》與《桶妝仙女》分別入選「ULTRA MOVIES」、「亞洲短片」及「QUEER SHORTS」等非競賽單元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文策院今天指出，瑞士紐沙特奇幻影展是全球最重要的類型電影節之一，著重於3大類別，包含奇幻電影、亞洲電影以及數位創作，在國際間具有指標性的地位，將有多部作品於展期間進行全球首映。

具備台灣特色文化的《素還真》除了入圍競賽單元，還受大會邀請舉辦大師講座（Masterclass），劇組團隊特地將「素還真」、「禹歡」、「玉傾歡」與「秦假仙」等知名角色戲偶帶至現場，並透過文策院協助於講座活動後舉辦交流活動，讓現場觀眾及專業人士感受台灣戲偶文化與科技影像結合的獨特魅力。

《素還真》團隊表示，非常榮幸受到大會評審的青睞，對劇組團隊而言是莫大的肯定，未來將深耕台灣布袋戲文化的教育扎根，目標是推廣至國際舞台，讓全世界了解台灣深富底蘊的人文藝術。

文策院院長李明哲表示，近年來台灣類型作品在國際影壇中屢獲肯定，顯見台灣作品深具國際市場潛力，文策院除協助台灣文化內容產業行銷國際，也在各國際展會的媒合與商展中，宣傳國際合資合製方案，期待能為台灣業者增加更多的跨國合作契機。

另外，入選非競賽單元的台灣作品，包含今年上半年國片票房冠軍的柯孟融執導作品《咒》入選「ULTRA MOVIES」單元；劉立導演作品《鍵盤俠》，以及台南應用科技大學的學生吳家昕、陳毓驊與鄭亞庭共同製作的動畫作品《SCUM 渣》，雙雙入選「亞洲短片」單元；美國籍酷兒編導 Erich RETTSTADT 執導的酷兒電影《桶妝仙女》則入選「QUEER SHORTS」單元。

素還真靈魂人物！布袋戲國寶黃文擇逝世　霹靂舉辦紀念展

《咒》登上Netflix！全球190國散播「台式恐懼」

台灣為何拍不出魷魚遊戲？李明哲：爭取國際合作是關鍵

素還真成絕響！霹靂黃文擇過世　布袋戲痛失雙胞胎國寶　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀