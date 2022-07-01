瑞士紐沙特奇幻影展開跑　《素還真》、《咒》大放異彩

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具備台灣特色文化的《素還真》除了入圍競賽單元，還受大會邀請舉辦大師講座（Masterclass），劇組團隊特地將「素還真」、「禹歡」、「玉傾歡」與「秦假仙」等知名角色戲偶帶至現場，並透過文策院協助於講座活動後舉辦交流活動，讓現場觀眾及專業人士感受台灣戲偶文化與科技影像結合的獨特魅力。
《素還真》團隊表示，非常榮幸受到大會評審的青睞，對劇組團隊而言是莫大的肯定，未來將深耕台灣布袋戲文化的教育扎根，目標是推廣至國際舞台，讓全世界了解台灣深富底蘊的人文藝術。
文策院院長李明哲表示，近年來台灣類型作品在國際影壇中屢獲肯定，顯見台灣作品深具國際市場潛力，文策院除協助台灣文化內容產業行銷國際，也在各國際展會的媒合與商展中，宣傳國際合資合製方案，期待能為台灣業者增加更多的跨國合作契機。
另外，入選非競賽單元的台灣作品，包含今年上半年國片票房冠軍的柯孟融執導作品《咒》入選「ULTRA MOVIES」單元；劉立導演作品《鍵盤俠》，以及台南應用科技大學的學生吳家昕、陳毓驊與鄭亞庭共同製作的動畫作品《SCUM 渣》，雙雙入選「亞洲短片」單元；美國籍酷兒編導 Erich RETTSTADT 執導的酷兒電影《桶妝仙女》則入選「QUEER SHORTS」單元。