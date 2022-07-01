COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

還是老面孔！最新欠稅大戶名單曝光、總金額逾970億元

▲財政部今（1）日公布今（2022）年欠稅大戶名單，不論企業還是個人戶仍見股市聞人黃任中家族、環亞大飯店、松竹皇宮大酒店、高雄黃承志家族等老面孔持續「霸榜」。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部今（1）日公布今（2022）年欠稅大戶名單，不論企業還是個人戶仍見股市聞人黃任中家族、環亞大飯店、松竹皇宮大酒店、高雄黃承志家族等老面孔持續「霸榜」。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-07-01 11:18:20

財政部今（1）日公布今（2022）年欠稅大戶名單，不論企業還是個人戶仍見股市聞人黃任中家族、環亞大飯店、松竹皇宮大酒店、高雄黃承志家族等老面孔持續「霸榜」，其中黃任中之子黃任谷所積欠的遺產稅加計罰鍰逾新台幣19億元，雖然因徵收執行期已過，但黃任中家族總欠稅款仍逾30億元，還是位居欠稅大戶榜首。

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第34條第1項規定，於每年7月1日公告個人累計欠稅超過新台幣1000萬元或營利事業累計欠稅超過5000萬元的確定案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額及欠稅人地址等，公告期間為每年7月1日至12月31日共計6個月。

財政部及各稅捐稽徵機關也在今日公告重大欠稅案件，這次全國公告欠稅件數計957件，金額約970.21億元，與去年公告資料相較，件數增加2件、金額減少31.2億元。

不過，原本這些陳年重大欠稅案件，按照稅捐稽徵法規定的追稅期間僅至今年3月4日，屆期後一筆勾消，但去年立法院修正稅捐稽徵法，將2007年3月5日前已移送執行尚未終結的重大欠稅案件執行期間，再延長10年至2032年3月4日，要求財政部繼續追討下去。

根據財政部公告的內容顯示，黃若谷欠稅19.1億元因為徵收執行期間已超過，也使得黃任中家族總欠稅款大減，黃任中家族的欠稅額包含黃任中、姊姊夏黃新平和黃燕平，總欠稅額還有33億元。由於這些都是2007年3月5日之前移送執行的重大欠稅舊案，追稅期延長至2032年3月4日，預期黃任中家族料將繼續「霸榜」欠稅大戶名單。

至於這次公告的欠稅大戶前20大資料來看，環亞飯店仍是企業欠稅榜首，積欠營利事業所得稅、營業稅、房屋稅和地價稅共24.33億元；高雄黃承志家族欠稅15億元，也是欠稅大戶中的老面孔；揚華科技欠營所稅、營業稅共12.37億元，於去年就進榜；博達科技欠營所稅、營業稅共11.75億元。另「台灣蕈菌之父」林天財欠稅金額11.8億元、松驊企業欠稅5.9億元等也都在前20大欠稅戶榜單中。

財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，也與法務部多年來建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用，對有繳納能力卻故意隱匿財產之欠稅人，亦積極追查其動向，將所查得之欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部也呼籲欠稅納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。

管收72名欠稅大戶　追回逾1.8億元

台股再探底早盤跌169點破14700點　台積電跌逾2%觸466元

台股趴地跌破萬五　專家籲平衡布局、挑選績優股

台股跌破萬五大關　國安基金先按兵不動續觀察

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀