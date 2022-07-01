還是老面孔！最新欠稅大戶名單曝光、總金額逾970億元

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財政部及各稅捐稽徵機關也在今日公告重大欠稅案件，這次全國公告欠稅件數計957件，金額約970.21億元，與去年公告資料相較，件數增加2件、金額減少31.2億元。
不過，原本這些陳年重大欠稅案件，按照稅捐稽徵法規定的追稅期間僅至今年3月4日，屆期後一筆勾消，但去年立法院修正稅捐稽徵法，將2007年3月5日前已移送執行尚未終結的重大欠稅案件執行期間，再延長10年至2032年3月4日，要求財政部繼續追討下去。
根據財政部公告的內容顯示，黃若谷欠稅19.1億元因為徵收執行期間已超過，也使得黃任中家族總欠稅款大減，黃任中家族的欠稅額包含黃任中、姊姊夏黃新平和黃燕平，總欠稅額還有33億元。由於這些都是2007年3月5日之前移送執行的重大欠稅舊案，追稅期延長至2032年3月4日，預期黃任中家族料將繼續「霸榜」欠稅大戶名單。
至於這次公告的欠稅大戶前20大資料來看，環亞飯店仍是企業欠稅榜首，積欠營利事業所得稅、營業稅、房屋稅和地價稅共24.33億元；高雄黃承志家族欠稅15億元，也是欠稅大戶中的老面孔；揚華科技欠營所稅、營業稅共12.37億元，於去年就進榜；博達科技欠營所稅、營業稅共11.75億元。另「台灣蕈菌之父」林天財欠稅金額11.8億元、松驊企業欠稅5.9億元等也都在前20大欠稅戶榜單中。
財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，也與法務部多年來建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用，對有繳納能力卻故意隱匿財產之欠稅人，亦積極追查其動向，將所查得之欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。
財政部也呼籲欠稅納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。