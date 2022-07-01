香港回歸25週年！習近平：一國兩制沒任何理由改變

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由於清早的天氣狀況尚可，升旗儀式舉行還算順利，本次回歸活動防疫措施十分嚴格，官員、議員及其他受邀人士，事先需要到指定酒店隔離，而採訪慶回歸大會和就職典禮的記者，事前2日亦需要入住隔離酒店。
至於稍後的「慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮」則在香港會議展覽中心（簡稱會展）3樓大會堂舉行。李家超先行宣誓，中國國家主席習近平在昨晚返抵深圳休息一晚後，也於今早再度現身，為新政府監誓。
李家超表示，會擁護基本法、效忠中華人民共和國，盡忠職守，遵守法律，為香港特別行政區服務，並對中央政府負責。隨後，李家超又帶領新一屆政府官員、行政會議成員，做出如上的宣誓內容，習近平始終與官員們保持距離，並未近距離接觸及握手。
李家超致詞時說，衷心感謝中央與市民對他的信任，會致力於建立一個充滿活力的香港，並讚揚一國兩制是創新的偉大制度，是成功的國策，1/4個世紀以來，香港在各方面都取得傲人成就，儘管經歷金融風暴、佔中、旺角暴動、社會暴亂及外部勢力干預國家事務、新冠疫情等打擊，所幸有賴中央政府的支持，才能戰勝挑戰。
李家超聲稱，一國兩制是香港獨特的優勢與基石，將繼續落實，並維護憲法及基本法，確保香港長期繁榮穩定。國安法的實施讓香港「由亂到治」，新選舉制度也符合香港的需要，未來5年，是香港的重要時刻，港府會積極解決社會問題，提升管制效能，持之以恆，必有所成，結合粵港澳大灣區的產業，發展高端競爭力，改善民生；政府也會居安思危，因應包含國家安全、金融安全的各方面挑戰，延續香港的傳奇，為實現中華民族的偉大復興做出貢獻。
習近平則在發表重要講話時表示，鴉片戰爭後的中國歷史，記載了香港被迫割讓的屈辱，以及中華兒女的百年奮鬥史，香港同胞始終與祖國風雨同舟、血脈相連。回歸後的25年來，一國兩制的實踐在香港取得舉世公認的成功，回歸祖國後，香港在國家改革開放的洪流中為先鋒，連結祖國內地與世界各地，為祖國創造經濟長期平穩展的奇蹟，做出不可替代的貢獻。
習近平聲稱，回歸後的香港戰勝各種風雨挑戰，無論是金融危機、新冠疫情，還是劇烈的社會動盪，都沒有阻擋香港行進的腳步。實施當家做主，港人治港，是香港真正民主的開端；制訂國安法、修改並完善香港選舉制度，確保愛國者治港得到落實，一切都符合一國兩制方針，有利於維護香港居民的民主權利，有利於保持香港繁榮穩定，展現光明前景。
習近平指出，一國兩制是前無古人的偉大創舉，根本宗旨是維護國家主權及發展利益，中央政府做的一切，都是為了港澳同胞好；一國兩制是經過時間反覆檢驗的，符合國家、民族的根本利益，符合香港澳門的根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持，港澳居民一致擁護，國際社會一致贊同，這樣的好制度沒有任何理由改變，必須長期堅持。
習近平強調，中央政府對特別行政區擁有全面管制權，也是特區自治權的源頭，中央政府支持特區依法享有的自治權，2者是統一銜接的，只有做到如此，才能將特別行政區治理好；政權必須牢牢掌握在愛國者手中，全球沒有一個國家會允許由一個不愛國者，甚至是叛國者掌權，任何時候都不能動搖，守護好管治權，就是守護香港的繁榮穩定。北京政府、中國全國人民，對新一屆香港政府滿懷期待與祝福，盼能維護基本法權威，廣泛吸納「愛國愛黨」立場堅定的優秀人才，進入特區治理團隊，重申香港不能亂，也亂不起，如何改善社會問題、青年困境才是最重要的。