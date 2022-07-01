繁榮不再？香港回歸25週年　國際金融中心前景未卜

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習近平抵港後隨即發表演說，表示「歷經風雨後香港浴火重生，呈現出蓬勃生機」，更強調「『一國兩制』是個好制度，只要我們毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好」。
不過前香港有線財經台長顏寶剛認為，在北京長當局控制逐漸收緊之下，香港逐漸失去資訊和新聞自由，而這正是國際金融中心需要擁有的重要元素。
顏寶剛表示，「金融中心若沒有資訊及新聞自由，投資者會難以掌握資訊的真實，在做出投資前可能會受到不必要的政策干擾，那麼就需要更高的風險溢價（Risk Premium）。」他指出，從上一年港股輸歐美市場就明顯看出，投資者已經做出選擇。
雖然中國商務部新聞發言人束玨婷在香港回歸25週年前夕提到，將繼續依照「一國兩制」方針和「基本法」，全力支持香港發展經濟，不過外界看法並不樂觀。《法新社》報導稱，經濟不確定性正在壟罩著香港，並且引述數據指出，在1997年剛主權移交時，香港的國內生產總值（GDP）曾佔中國的18%，而在2020年，這個比例跌至不到3%。
該篇報導表示，香港市場發生巨大轉變，在1997年之前，外資支撐了一半的市場，現在卻過度依賴中國資本，需要努力擺脫政治動盪和疫情引發的邊境關閉造成的損害。
除了過度依賴中國之外，香港在2019年爆發反送中運動之後，人才嚴重流失，這其中不乏專業人士以及中產階級。根據香港政府統計處數據，2021年下半年創了過去55年來最多人移民的紀錄。
美國非政府組織The Campaign for Hong Kong總裁朱牧民認為，也表示，香港最優秀、最有才華、知識淵博並與國際有聯繫的人接連離開，「在香港自我隔離的同時正在流失人才」。
朱牧民指出，讓香港在經濟上吸引人和可行的條件，是個人和公司的自治和基本權利保護，但香港和北京當局徹底破壞壹國兩制的承諾。「而在經濟上，現在唯一的策略就是與中國『整合』，雖然總會有公司願意在中國獲利，但這已成為越來越大的挑戰。」