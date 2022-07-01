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繁榮不再？香港回歸25週年　國際金融中心前景未卜

▲香港過去被視為國際金融中心。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港過去被視為國際金融中心。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-01 10:55:08

香港於7月1日迎來回歸25週年，中國國家主席習近平在6月30日抵港之後，強調「『一國兩制』是個好制度，能確保香港長期繁榮穩定，中國商務部也在同日表示，將依一國兩制全力支持香港經濟發展。不過在中國強力掌控之下，香港新聞自由不復存在，經濟依賴也轉向中國，外界認為，香港市場發生巨變，更被經濟不確定性籠罩。

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根據《自由亞洲電台》報導，香港7月1日迎來回歸25週年紀念，習近平和夫人彭麗媛在前一天就先搭乘廣深港高鐵抵達香港西九龍站，準備參加回歸25週年慶祝活動。這是時隔5年後他再次訪港，也是新冠肺炎疫情爆發後，他首次離開中國本土。

習近平抵港後隨即發表演說，表示「歷經風雨後香港浴火重生，呈現出蓬勃生機」，更強調「『一國兩制』是個好制度，只要我們毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好」。

▲習近平下午三點抵達香港，出席香港回歸25周年紀念活動。（圖／翻攝自央視直播畫面）
▲習近平30日抵達香港，出席回歸25周年紀念活動。（圖／翻攝自央視直播畫面）
不過前香港有線財經台長顏寶剛認為，在北京長當局控制逐漸收緊之下，香港逐漸失去資訊和新聞自由，而這正是國際金融中心需要擁有的重要元素。

顏寶剛表示，「金融中心若沒有資訊及新聞自由，投資者會難以掌握資訊的真實，在做出投資前可能會受到不必要的政策干擾，那麼就需要更高的風險溢價（Risk Premium）。」他指出，從上一年港股輸歐美市場就明顯看出，投資者已經做出選擇。

雖然中國商務部新聞發言人束玨婷在香港回歸25週年前夕提到，將繼續依照「一國兩制」方針和「基本法」，全力支持香港發展經濟，不過外界看法並不樂觀。《法新社》報導稱，經濟不確定性正在壟罩著香港，並且引述數據指出，在1997年剛主權移交時，香港的國內生產總值（GDP）曾佔中國的18%，而在2020年，這個比例跌至不到3%。

該篇報導表示，香港市場發生巨大轉變，在1997年之前，外資支撐了一半的市場，現在卻過度依賴中國資本，需要努力擺脫政治動盪和疫情引發的邊境關閉造成的損害。

除了過度依賴中國之外，香港在2019年爆發反送中運動之後，人才嚴重流失，這其中不乏專業人士以及中產階級。根據香港政府統計處數據，2021年下半年創了過去55年來最多人移民的紀錄。

美國非政府組織The Campaign for Hong Kong總裁朱牧民認為，也表示，香港最優秀、最有才華、知識淵博並與國際有聯繫的人接連離開，「在香港自我隔離的同時正在流失人才」。

朱牧民指出，讓香港在經濟上吸引人和可行的條件，是個人和公司的自治和基本權利保護，但香港和北京當局徹底破壞壹國兩制的承諾。「而在經濟上，現在唯一的策略就是與中國『整合』，雖然總會有公司願意在中國獲利，但這已成為越來越大的挑戰。」

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