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輸澳門芒果「新冠陽」遭禁進口一週　防檢局：未收到通報

▲澳門市政署昨（6月30日）指出，檢出台灣進口芒果新冠陽性，100公斤的貨物全被封存銷毀。（示意圖／取自unsplash）
▲澳門市政署昨（6月30日）指出，檢出台灣進口芒果新冠陽性，100公斤的貨物全被封存銷毀。（示意圖／取自unsplash）

記者許若茵／台北報導

2022-07-01 11:00:51

澳門市政署昨（6月30日）指出，檢出台灣進口芒果新冠陽性，100公斤的貨物全被封存銷毀。對此，防檢局植物檢疫組組長翁壹姿今（1）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時強調，台灣尚未收到澳門通報不合格，應以科學證據採行符合風險管控的適當措施，以維貿易順暢。

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中國屢次單方面禁止台灣農漁產品輸入，從過去禁止鳳梨、釋迦、蓮霧進口，到近期從6月10日至今，中國稱台灣石斑魚檢出禁藥禁止輸入、15日與23日分別在白帶魚和竹筴魚包裝檢出新冠陽性暫停輸入一週。

根據澳門市政署新聞稿指出，一批由台灣進口的芒果樣本在6月29日檢出新型冠狀病毒核酸檢測陽性，20箱共重100公斤的涉事貨物全數封存銷毀，並暫緩涉事廠商相同來源產品的入口一週。

對此，台灣防檢局今透過新聞稿說明，依據澳門檢疫規定，台灣芒果應檢附簽發的輸出植物檢疫證明書，無特定有害生物或檢疫處理規定，且防檢局並未收到澳門通報該批芒果的不合格通知。

防檢局表示，目前科學研究，並未發現有新冠病毒透過水果傳染人，中國以新冠肺炎為理由影響國際貿易，從前年的11月起，許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國都在WTO/SPS委員會中對中國陸續提出關切，防檢局也呼籲，澳門當局亦應依照國際規範採行符合風險管控的適當措施，以維貿易順暢。

翁壹姿解釋，台灣與澳門有「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台可溝通，不過台灣從來沒有接過澳門的任何不合格通知，至今也尚未收到澳門通報此批芒果不合格。

對於此批芒果來源是否已掌握，翁壹姿說，「因為我們沒有收到他的資料，我們也希望收到之後看怎麼樣來做回溯、調查」，要收到澳門正式通知才能確認。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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