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高鐵與卡娜赫拉聯名新品報到！萌味糕點7-ELEVEN買的到

▲台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名新品報到，推出萌味糕點、瓶裝水、新款口罩等。（圖／台灣高鐵提供）
▲台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名新品報到，推出萌味糕點、瓶裝水、新款口罩等。（圖／台灣高鐵提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-01 11:14:39

台灣高鐵今（1）日表示，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品推出以來，深受粉絲喜愛，此次除與7-ELEVEN合作推出3款「萌」味系列常溫糕點外，也再次推出4款全新包裝的台塩海洋鹼性離子瓶裝水，以及3款限定版天天4D立體防護口罩，分別在高鐵車站、列車推車及站外超商、網路平台販售。

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「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名糕點，即日起在全台7-ELEVEN報到，3款「萌」味糕點包括紅豆加奶霜的雙餡銅鑼燒、芒果風味的台式馬卡龍、香蕉牛奶蛋糕，用清爽無負擔的口感融合在地風味，最適合在夏季品嚐。

台灣高鐵表示，為了慶祝3款聯名糕點上市，並從高鐵站內7-ELEVEN走向全台各地7-ELEVEN門市，即日起至7月12日購買高鐵聯名糕點，每款可享加贈5點OPEN POINT點數，歡迎旅客把握機會搶先品嚐，在清涼夏日與加入高鐵元素的粉紅兔兔與P助，甜滋滋相遇。

另外「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」瓶裝水，已推出8款不同造型，讓粉絲驚喜不斷，這次更分別以春、夏、秋、冬為主題，再推出4款全新造型瓶裝水，其中2款更加入虎年專屬的可愛小動物，充滿驚喜的巧思，讓旅客補充水份同時，立刻「萌」生好心情。

而去年推出的7款「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」限量聯名口罩，持續獲得旅客熱烈迴響，這次台灣高鐵也再度與康匠合作，推出奶茶香、粉寶貝、牛仔酷等3款配色更加高雅、設計更加簡約的限定版聯名防護口罩。此系列採取4D立體設計，搭配3倍透氣高效濾網，使用起來更加貼合臉型、舒適透氣，兼具美觀與實用。

台灣高鐵說，聯名糕點在高鐵站內及全台7-ELEVEN買的到，7月13日至8月19日指定糕點搭配CITY CAFE咖啡飲品省20元優惠；聯名瓶裝水在高鐵販賣推車、車站紀念商品自販機、高鐵站內7-ELEVEN及站外卡娜赫拉主題7-ELEVEN限定販售。

聯名口罩藍／奶茶／粉紅款於7月14日在康匠天天商城網路販售；藍／奶茶款於7月14日上午11點起在OPENPOINT APP預購；粉紅款於7月9日起於高鐵站內7-ELEVEN及站外卡娜赫拉主題7-ELEVEN限定販售。

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