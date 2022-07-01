限周末！全家拿鐵、仙女紅茶買1送1 7-11精品拿鐵33元起
周末超商優惠成為全民小確幸，全家超商今宣布線上、線下同步祭出優惠，APP有拿鐵買三送三，並能免費玩「冰涼Fun開喝刮刮樂」遊戲，中獎率100%；線下則推出周末限定的「康康五」優惠，5款人氣商品5折起，到門市買大杯極選美式同樣買一送一。7-ELEVEN也祭出一日限定的精品美式、拿鐵買一送一，咖啡控周末喝起來。
全家超商近來狂打周末限定優惠，且在每周五六日推出指定咖啡買一送一，第二杯憑小白單於下周兌換，藉此提升來客數。這周也沒有讓消費者失望，全盈+PAY推出一日限定的會員日優惠，今（1）日在APP隨買跨店取使用全盈+PAY結帳，享中杯拿鐵買3送3，可兌換到10月底。
APP即日起至7月26日推出「冰涼Fun開喝刮刮樂」遊戲，會員每天可免費刮一次，每次可獲得Let’s Café、私品茶等飲品優惠，包括冰塊特大杯9元、大杯極選美式29元、大杯極選拿鐵39元、靜岡抹茶拿鐵39元等，共有8種不同獎項，中獎率100%。
門市部份則開跑周末限定的「康康五」優惠，挑選5款熱門飲料冰品5折起。本周有仙女紅茶、UCC無糖咖啡、可口可樂纖維+、杜老爺特級冰淇淋甜筒都是買一送一。此外，今（1）日起至7月3日一連三天，到門市買大杯極選美式（55元），送第二杯小白單兌換券，可於下周7月4日至7月10日在原店免費兌換第二杯。
7-ELEVEN今（1）日也在APP推出一日限定優惠，行動隨時取買精品美式／拿鐵享買7送7，限線上支付購買，每人限購2組。平均單杯精品美式最低40元，加上7-ELEVEN每月1號加碼環保杯折扣，今天自備飲料杯再退7元，等於最低可用33元喝到原價80元的精品美式。