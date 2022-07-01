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台積電下殺至454.5元！台股盤中重挫逾400點失守14500點

▲台股今（1）日盤中再探底一度大跌404點，失守14500點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（1）日盤中再探底一度大跌404點，失守14500點。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-07-01 12:03:562022-07-01 12:12:42

美國5月通膨和消費支出數字不樂觀，在市場擔心經濟衰退憂慮的背景下，美股4大指數收黑，其中標準普爾500指數上半年累計跌逾2成，創1970年以來最差。台股今（1）日早盤開低後持續探底，盤中失守14500點，一度來到14420.80點，大跌404.93點，台積電盤中更下殺逾4%，股價一度下探454.5元，盤面上僅水泥、食品及鋼鐵類股相對有撐。

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美國數據顯示，持續的高通膨抑制消費者支出，華爾街股市走跌，道瓊工業指數下跌253.88點，跌幅0.82%，以30775.43點作收；標普500指數下跌33.45點，跌0.88%，收3785.38點；那斯達克指數挫跌149.16點，跌幅1.33%，收11028.73點；費城半導體指數下跌27.73點，跌1.07%，收2556.25點。

在美股續跌之下，亞股包括韓股、日股及台股今日早盤也跌，其中台股開盤下跌13.6點，以14812.13點開出後，在台積電領跌，IC設計、ABF載板、DRAM等電子股跟著下跌，金融與傳產股亦表現疲弱下，大盤跌幅也持續擴大，並失守14500點，一度下探14420.80點，大跌了404.93點，目前仍跌360餘點。

就主要電子權值股表現來看，今日台積電開盤下跌4.5元，以471.5元開出，隨後跌幅持續擴大逾4%，股價一度下探454.5元；大立光今日早盤以1725元平盤開出，在下探1705元後翻紅，但之後又回跌，目前跌0.58%左右；鴻海早盤以108.5元開出，下跌0.5元，盤中也進一步下探106.5元，跌逾2%，而國巨、聯發科盤中跌更重，均有5%以上。

不過，傳產類股的水泥、食品及鋼鐵股今日早盤表現相對有撐，其中水泥盤中更逆勢漲逾1%，台泥漲幅更超過2%醒以上，而食品股的味王及統一都有1%以上漲幅，鋼鐵股的中鋼盤中也漲了1%以上。

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