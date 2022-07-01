公費留考簡章公布　錄取141名、4年學費最多補助12萬美元

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教育部提醒考生，本項考試需親自出席筆試及面試，不提供視訊面試，請有意報考者預先規劃行程。屆時教育部也將配合指揮中心各項防疫措施調整應試作業流程，以維護考生健康安全。
111年公費留學考試共19學群93個學門，預訂錄取141名，包括一般公費生111名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名、赴新南向（印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南）國家公費留學10名。
錄取公費留學考試者，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市別提供不同標準生活費，如赴紐約或東京每年生活費上限為2萬美元；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，受獎年限3年總額上限為9萬美元。
公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門的研究領域仍得攻讀碩士學位。另勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學3類特殊身分受獎生，可選擇攻讀碩士或博士學位。
教育部表示，111年配合行政院「關鍵人才培育及延攬計畫」，持續於6大核心戰略產業相關包括「人工智慧」、「網路通訊」、「新興半導體」、「資通訊安全」、「公共衛生（含疫情管控）」、「老人醫學」、「航太工程（飛行導控系統）」、「造船工程」、「離岸風電」、「農作物安全管理」等學門設置錄取名額。
本項考試簡章業已公告於教育部國際及兩岸教育司首頁（點選路徑為：業務專區―海外留學―公費留學與各項獎學金專區―公費留學考試資訊），請自行下載參閱。如有其他詢問事項請電洽：(02)7736-5759或7736-5730。