郝龍斌酸「把大巨蛋變弊案」 柯文哲嘆氣：哪裡有弊案！
北市大巨蛋10月營運傳出跳票，也引發前台北市長郝龍斌對現任市長柯文哲的不滿。郝龍斌今（1）日痛批柯文哲執政8年，把大巨蛋變成弊案，柯文哲則反駁，「哪有弊案啦！」
郝龍斌與柯文哲今天都出席北市立成功高中創校100週年校慶慶祝大會。郝龍斌砲轟柯文哲執政8年後，卻把大巨蛋變弊案，當初大巨蛋因非法停工，卻因為通膨情況，原本260億預算，導致變成360億，這筆錢北市府應該堅持，不該由北市府來付，遠雄要申請國賠，柯文哲卻縱容遠雄要拿納稅人的錢來賠償，這是不對的。
郝龍斌進一步痛批，大家都知道，大巨蛋原先最主要用途是作為職棒場地，但大巨蛋在議約計畫書中卻沒有準備要打職棒，「這不是圖利廠商嗎？」2020年議約書中，北市府因為通貨膨脹和俄烏戰爭，所以要給遠雄好處，但2020哪來的俄烏戰爭。
郝龍斌表示，大巨蛋應該在2016年完工、在2017的世大運作為表演場地，「當初延誤就是因為柯文哲說非法停工，質疑別人前最好先反省自己，經過柯文哲執政8年變弊案。」
針對郝龍斌砲火全開批評，柯文哲受訪聽完馬上嘆了一口氣，「唉唷，哪裡有弊案啦！」針對台北市政府將率團赴內政部溝通，是否有意找內政部次長花敬群溝通，變更設計和排煙審查脫鉤，柯文哲表示，「怎麼辦都不要緊，快就好了！」