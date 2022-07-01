16歲舌戰陳冠希！網美認了又進廠維修 「猜猜我整什麼」
港模謝熙婷（Cammi，舊名謝芷蕙）8年前被媒體曝光一張與陳冠希的舌吻照，她承認和男方熱吻並自拍，陳則說與女生交往6個月，那年她才16歲，無奈戀情見光死，兩人不久分手。Cammi外貌不斷進化，近日PO出燦笑美照，問粉絲：「猜猜我整了什麼？」
近日，Cammi在小紅書發文，要粉絲猜她整了什麼地方，隨後自曝整牙齒，原來上個月就透露跑去做陶瓷牙貼片，「一直很羨慕那些女明星，有一口白到發光的牙齒，後來發現他們有個小祕密，就是做了陶瓷牙貼片～」她附上術後照，開心地說：「以後我也有一口大白牙啦！還弄了微笑線哦～ 看上去更整齊了～感覺整個氣質提升不少。」
Cammi不到30歲，就已經有許多整型經驗，但她強調只是微整、打針，而她從早年不起眼的小眼妹，到現在成為有著水漾大眼、火辣身材的網美，即便過於精緻的臉蛋被譏像「充氣娃娃」，仍不改其喜歡進廠維修、修圖的興趣，「我喜歡P圖的自己，可以自我滿足，所以我還是會繼續P」。
當年16歲Cammi與31歲陳冠希鹹濕吻照瘋傳，讓默默無名的她知名度一夕暴漲，當時外界指Cammi被男方奪走童貞，本人則是嚴正否認，「我沒有和Edison（陳冠希）發生任何關係」，更表態願「驗明正身」，以示清白。（編輯：楊穎軒）