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恩爸向侯市府提國賠　民進黨：侯友宜出來面對

▲恩恩案持續延燒，馨北市長侯友宜的處理態度引發譁然。（圖／資料照）
▲恩恩案持續延燒，馨北市長侯友宜的處理態度引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-01 13:02:222022-07-01 14:47:22

新北恩恩案持續延燒，家屬批新北市政府一直不願意拿出關鍵證據，擬提國賠。民進黨發言人李坤城今（1）日中午表示，民進黨呼籲侯友宜及侯市府誠實為上，公布恩恩爸爸訴求的資料並道歉，也呼籲國民黨不要再為了掩護侯友宜，企圖拖全國醫護警消下水，來轉移因侯友宜及侯市府錯誤政策導致恩恩延誤送醫的責任。

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李坤城表示，恩恩爸要求真相至今已超過1個月，侯市府依然不願交出還原事實的關鍵證據，國民黨更是毫不遮掩地護航侯友宜，威脅若外界要持續追查侯友宜，就要全面清查染疫死亡案件作為報復。

李坤城指出，侯市府為了圓一個謊，逼基層消防演戲假象，並以基層當作擋箭牌，像是前消防員具名所踢爆，侯市府為了掩蓋恩恩案真相，要求消防基層演戲，營造多人報案的假象，後又以捍衛基層清白為由，想把關鍵資料鎖在「偵查不公開」的背後，當成推託恩恩家屬訴求的藉口。

如今，國民黨更以全面清查染疫死亡案件，作爲外界要持續追查侯友宜的報復，拉全國醫護警消墊背，來阻礙真相被揭露，護航侯友宜一人。請問國民黨，是在幫侯友宜「強逼公務員造假」、「拉基層作為遮羞布」的行為護航、圍事嗎？

李坤城表示，若有其他個案家屬想追查真相，民進黨都支持，指揮中心也早就強調，若有家屬想調閱1922錄音檔，只要申請都會提供，反觀國民黨卻是以全面清查染疫死亡案件作為外界追求真相的報復，用打混仗的方式，沖淡侯友宜及侯市府該負的責任。

李坤城重申，國民黨根本是來亂的，奉勸國民黨與其把全國警消醫護拖下水，不如請侯友宜只要先拿出恩恩案的真相和所有事證就可以解決問題，請侯友宜不要再把「負起全責」當成空口白話的口號。

對此，新北市政府副發言人張劭斌則稱，新北市府都是依法提供相關資料，民進黨卻把新北市府當成政治提款機，和網軍側翼一搭一唱，惡意抹黑新北市府，居心可議。張劭斌說，新北市全力配合司法公正第三方來釐清真相，民進黨居然未審先判，身為執政黨卻不相信中華民國的司法，根本是破壞民主法治國家制度的最壞示範。

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