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台灣好行環島串遊集點趣！萬元現金獎月月抽

▲交通部觀光局今（1）日舉行「台灣好行環島大串遊」啟動記者會，邀民眾集點抽萬元現金。（圖／交通部提供）
▲交通部觀光局今（1）日舉行「台灣好行環島大串遊」啟動記者會，邀民眾集點抽萬元現金。（圖／交通部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-01 13:13:45

交通部觀光局為鼓勵民眾搭乘「台灣好行」，於今（1）日舉行「台灣好行環島大串遊」啟動記者會，邀集全台20個縣市政府、13個國家風景區管理處及33家客運業者共同參與，宣布啟動「台灣好行環島串遊集點趣」活動，即日起至11月30日止，民眾搭「台灣好行」並掃描車內QRCODE成功即可參加集點活動，萬元現金獎月月抽，全部獎項總價值超過30萬元！

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「台灣好行」景點接駁公車服務自99年起推出，今年已邁入第12個年頭，全台已有超過60條路線，交通部觀光局今年推出「台灣好行環島串遊集點趣」虛實整合活動，結合線下出遊、線上集點抽獎的方式進行，只要民眾加入「台灣好行環島串遊集點趣」LINE活動官方帳號，於活動期間(7月1日至11月30日)搭乘「台灣好行」，皆可在車上掃描路線專屬QR code進行集點，每累計3點即可獲得1次抽獎機會。

各條台灣好行路線分為「經典路線」與「推薦路線」，如搭乘1條「經典路線」加上1條「推薦路線」還可額外加碼1點，可以更快取得1次抽獎資格 ; 每月還有推動單位額外推出的「隱藏版QR code」，也能加速累點。

為便利旅人出遊，觀光局也特別推出「台灣好行串遊玩法」，透過「串遊地圖」，以北、中、南、東及離島的分區概念，與民眾分享如何藉由高鐵、臺鐵、捷運等運具轉乘「台灣好行」，就能在各區內玩遍經典景點及秘境。此外，台灣好行車輛已陸續完成具備QRcode掃描功能的行動支付驗票車機，目前已支援悠遊付、一卡通及愛金卡（i-cash）使用。

另外，交通部公路總局表示，即日起至9月30日使用電子票證（含行動支付）搭乘48條台灣好行路線，可享半價優惠，包括日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等熱門旅遊景點，均有「台灣好行」路線可搭乘。以台灣好行熱門路線－墾丁快線為例，從高鐵左營站至小灣（墾丁）原價352元，優惠票價只需176元。

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