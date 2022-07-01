壽山動物園44週年！全新LOGO亮相「熊」繽紛

陪伴許多朋友度過歡樂時光的壽山動物園，歷經一年多的改造，即將在今年10月重新開園。而今天7月1日是壽山動物園成立滿44週年，高市府觀光局特別選在歷史性的今天公布壽山動物園全新LOGO，以臺灣黑熊為圖形基本架構，展現新動物園品牌形象。也預告將攜手米其林甜點ByeByeBlues 推出聯名白巧克力，希望大小朋友用美食揮別憂鬱，以愉快的心情在今年10月來到動物園。
新動物園運動的重要推手邱文傑建築師說，為營造新動物園意象，並考量壽山動物園在珍稀瀕危的保育類野生動物有極大的貢獻，尤以成功在園內繁殖的臺灣黑熊為最。因此「壽山動物園新LOGO」以臺灣黑熊為圖形基本架構，融入分別代表「山、海」意義的橫縱骨架線條，象徵壽山動物園位於高雄獨特的地理位置；色彩上也加入熱帶的陽光和柔軟的粉嫩意象，再佐入城市理性氛圍的灰階，並以兒童繪畫筆觸，型塑繽紛多樣的新動物園品牌形象。
高市府觀光局周玲妏局長表示，動物園在67年7月1日成立於壽山西麓西子灣，名為西子灣動物園，69年高雄市政府爭取中山大學在高雄市復校，另選定壽山東南角現址設立新園，75年6月15日壽山動物園對外開放參觀。身為一座可以遠眺大海、飽覽城市美景的動物園，在110年啟動成立以來最大規模的整建，「新動物園運動」歷經一年多的改造，即將在今年10月讓大小朋友幸福歸園。
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