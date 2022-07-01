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壽山動物園44週年！全新LOGO亮相「熊」繽紛

▲壽Q家族與壽山動物園新LOGO合影。（圖／高市府觀光局提供）
▲壽Q家族與壽山動物園新LOGO合影。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-01 13:20:00

陪伴許多朋友度過歡樂時光的壽山動物園，歷經一年多的改造，即將在今年10月重新開園。而今天7月1日是壽山動物園成立滿44週年，高市府觀光局特別選在歷史性的今天公布壽山動物園全新LOGO，以臺灣黑熊為圖形基本架構，展現新動物園品牌形象。也預告將攜手米其林甜點ByeByeBlues 推出聯名白巧克力，希望大小朋友用美食揮別憂鬱，以愉快的心情在今年10月來到動物園。

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▲壽山動物園全新LOGO以臺灣黑熊為圖形基本架構。（圖／高市府觀光局提供）
▲壽山動物園全新LOGO以臺灣黑熊為圖形基本架構。（圖／高市府觀光局提供）
新動物園運動的重要推手邱文傑建築師說，為營造新動物園意象，並考量壽山動物園在珍稀瀕危的保育類野生動物有極大的貢獻，尤以成功在園內繁殖的臺灣黑熊為最。因此「壽山動物園新LOGO」以臺灣黑熊為圖形基本架構，融入分別代表「山、海」意義的橫縱骨架線條，象徵壽山動物園位於高雄獨特的地理位置；色彩上也加入熱帶的陽光和柔軟的粉嫩意象，再佐入城市理性氛圍的灰階，並以兒童繪畫筆觸，型塑繽紛多樣的新動物園品牌形象。

▲「黑熊奶爸」保育員邱石柱先生，在得知壽山動物園新LOGO以臺灣黑熊為形象識別，覺得與有榮焉。（圖／高市府觀光局提供）
▲「黑熊奶爸」保育員邱石柱先生，在得知壽山動物園新LOGO以臺灣黑熊為形象識別，覺得與有榮焉。（圖／高市府觀光局提供）
高市府觀光局周玲妏局長表示，動物園在67年7月1日成立於壽山西麓西子灣，名為西子灣動物園，69年高雄市政府爭取中山大學在高雄市復校，另選定壽山東南角現址設立新園，75年6月15日壽山動物園對外開放參觀。身為一座可以遠眺大海、飽覽城市美景的動物園，在110年啟動成立以來最大規模的整建，「新動物園運動」歷經一年多的改造，即將在今年10月讓大小朋友幸福歸園。

壽山動物園也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，一手掌握動物療癒日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團查詢。

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