台股跌跌不休！終場下跌482點 台積電同步破底觸453.5元
投資人對經濟放緩擔憂未減，美股4大指數全面收黑，連動亞股齊跌，日韓股市跌逾1%，台北股市今（1）日開低走低，終場下跌482.65點，收在14343.08點，跌幅3.26%，成交金額新台幣3000.98億元；權王台積電領跌破底，終場下跌22.5元，來到453.5元；今日盤面焦點為電力供應、遊戲、避險概念股逆勢抗跌。
美股30日4大指數收黑，道瓊工業指數下跌253.88點，跌幅0.82%，收在30775.43點；那斯達克指數下跌149.15點，跌幅1.33%，收在11028.74點；標準普爾500指數下滑33.45點，跌幅0.88%，收在3785.38點，創下自1970年以來最糟糕上半年表現；費城半導體指數下跌27.73點，跌幅1.07%，收在2556.25點。
7月出師不利，台股今日開低走低再破底，午盤失守14500點，指數持續下挫，終場下跌482點，收在14343點，跌幅3.26%，成交金額新台幣3000.98億元，累計本周台股跌近千點，周線連四黑。
權值三雄今日出量大跌，台積電領跌破底，終場下跌22.5元，來到453.5元，跌幅4.73%，鴻海、聯發科則跌逾3%；其他大型電子股倒一片，聯電終場下跌2.81%，大立光下跌2.03%；ABF載板三雄以及貨櫃三雄續弱，南電、欣興、景碩終場下跌6至9％，長榮、陽明、萬海則下跌5至7％。
今日打入跌停板個股包括電子紙的元太、矽智財的智原、伺服器PCB的金像電、MCU的新唐、第三代半導體的漢磊等，尤其是金像電以及元太，已連續兩天打入跌停板。
今日盤面焦點為電力供應、遊戲、避險概念股逆勢抗跌，中興電最後收紅，終場上漲1%內，泰偉漲逾4%，弘煜科、隆中、昱泉上漲1至3%，遠傳、台泥漲逾2%，中華電、統一則漲逾1%。