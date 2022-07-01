台南市體育局7月1日正式成立 體育局長陳良乾履新

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黃偉哲表示，體育運動對國家發展至關重要，無論是奧運、聽奧或是帕運，都看到台灣選手的身影，讓全世界看到台灣的強項，也是台灣揚眉吐氣的時刻，明（112）年台南市主辦全國運動會，他期盼台南市能夠扮演好東道主的角色，把這項體育界的盛事辦好，讓全國各地的選手都能夠留下深刻且正面的好印象。
黃偉哲指出，今日成立體育局不僅回應各界的翹首期盼，更代表台南市全力推動體育發展的決心。他期許能借重體育局長陳良乾豐沛的體育專業及經驗，強化體育行政專業量能，厚植台南的競技實力，也打造市民更多元友善的運動環境，為台南市的體育創造新格局，展現運動榮耀光景。。台南將於112年承辦全國運動會，期許陳良乾局長接任後能以豐富的體育專業，強化體育行政量能，厚植台南運動發展的實力，為南市的體育運動創造新格局。
新任體育局長陳良乾表示，感謝歷屆市長、體育界前輩以及教育局的努力與帶領，體育局走過「體育場」、「體育處」時代，未來將一步一腳印，以「運動設施及產業科」、「競技運動及學校體育科」及「全民運動科」鐵三角行政網，執行「健康市民、永續城市、卓越競技」的使命，全力推動8大施政重點，包含「全力籌辦112年全運會」、「規律運動人口倍增，打造健康永續城市」、「健全基層運動培訓體系，強化競技運動表現」、「加強單項委員會行政效率，擬定體育發展制度」、「提升競技運動及賽會品質」、「提高運動場館經營效益，優化全民運動空間」、「提升運動產業效能」及「深化國際運動交流」。未來體育局將會延續過去累積的成果，持續向下扎根，打造台南成為健康與永續發展的幸福城市的願景。