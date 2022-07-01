台南市體育局7月1日正式成立 體育局長陳良乾履新

台南市政府體育局今（ 1 ）日正式成立，由市長黃偉哲親自主持揭牌儀式，新任體育局長陳良乾、教育局長鄭新輝、體育總會理事長吳志祥、 2020 東京奧運舉重選手方莞靈及多位菁英選手、體育界重要人士與關心體育發展的立委林宜瑾及地方民意代表，均到場一同見證歷史性的一刻。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲表示，體育運動對國家發展至關重要，無論是奧運、聽奧或是帕運，都看到台灣選手的身影，讓全世界看到台灣的強項，也是台灣揚眉吐氣的時刻，明（ 112 ）年台南市主辦全國運動會，他期盼台南市能夠扮演好東道主的角色，把這項體育界的盛事辦好，讓全國各地的選手都能夠留下深刻且正面的好印象。

黃偉哲指出，今日成立體育局不僅回應各界的翹首期盼，更代表台南市全力推動體育發展的決心。他期許能借重體育局長陳良乾豐沛的體育專業及經驗，強化體育行政專業量能，厚植台南的競技實力，也打造市民更多元友善的運動環境，為台南市的體育創造新格局，展現運動榮耀光景。。台南將於 112 年承辦全國運動會，期許陳良乾局長接任後能以豐富的體育專業，強化體育行政量能，厚植台南運動發展的實力，為南市的體育運動創造新格局。