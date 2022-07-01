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「只抖2下」被1萬人狂推　最正女士官：我真的不會跳舞

▲正妹女士官菈菈拍抖音，引來至少1萬人朝聖。（圖／菈菈IG）
▲正妹女士官菈菈拍抖音，引來至少1萬人朝聖。（圖／菈菈IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-01 15:00:002022-07-01 15:43:19

何語萱（菈菈）在空軍服務5年，退伍後經營網紅事業，憑167公分身高，34E、24、36好身材受封「最兇女士官」，IG充斥不少遊走尺度邊緣的照片。她近日PO出一段跳舞抖音，上半身只抖了2下，就吸引破萬人點讚。

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▲菈菈19歲從軍，坦言在軍中學到很多東西。（圖／菈菈IG）
▲菈菈19歲從軍，坦言在軍中學到很多東西。（圖／菈菈IG）
▲菈菈過去曾是空軍士官。（圖／菈菈IG）
▲菈菈過去曾是空軍士官，退伍3年。（圖／菈菈IG）
▲菈菈去年底受訪，直說很想談戀愛。（圖／菈菈IG）
▲菈菈去年底受訪，直說很想談戀愛。（圖／菈菈IG）
影片中，先是出現3位戴口罩的辣妹，隨音樂抖胸、擺臀跳舞，下一個畫面跳到菈菈，只見她單穿一件白色細肩帶內衣，一臉疑惑又苦惱的表情，接著嘗試左右晃動身體，後來又原地蹬了一下，約7秒的畫面波濤洶湧，讓人忍不住重複播放。

▲3位辣妹性感熱舞。（圖／菈菈IG）
▲3位辣妹性感熱舞。（圖／菈菈IG）
▲菈菈露出滿臉狐疑的表情。（圖／菈菈IG）
▲菈菈露出滿臉狐疑的表情。（圖／菈菈IG）
▲菈菈輕輕抖了一下雙峰。（圖／菈菈IG）
▲菈菈輕輕抖了一下雙峰。（圖／菈菈IG）
▲菈菈蹬了一下腳。（圖／菈菈IG）
▲菈菈蹬了一下腳，美胸震盪。（圖／菈菈IG）
菈菈在配文寫下：「我真的不會跳舞...」網友看了紛紛回應：「各種黑人問號」、「什麼鬼」、「跳得很好看啊」、「沒事，掌握流量密碼，繼續保持即可」、「量級差太多」、「跳就好，不用舞」、「性感美」、「感謝有妳」！（編輯：楊穎軒）


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