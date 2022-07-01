東奧會徽創作者來台策展　野老朝雄「連結」祈願台灣和平

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文總表示，2001年美國911事件，野老朝雄深受影響，並認為此事件造成難以估量的龐大斷裂，但他對未來依舊抱持著正向的態度，並表示：「即使此刻當下感到絕望，只要持續行動，或許將來會看到『連結』的可能。」
這也成為他以「CONNECT連結」為概念，開始圖紋創作的契機，並持續活躍於建築、設計、時尚等產業，並與知名日本時尚品牌三宅一生經典款BAO BAO包及衝浪品牌Quiksilver合作聯名、大名古屋大廈及FRP/F town 外牆設計、東海汽船船體設計等。
文總指出，擅長將幾何圖形「玩」出多種可能性的野老朝雄，在2020東京奧運及帕運LOGO上，使用3種不同的方形拼組成的「組市松紋」（Harmonized chequered emblem）圖紋，這是源於日本江戶時代的「市松紋」，此設計不僅承載日本傳統美學及歷史文化，更象徵「多元與協調」，傳達出國家、文化和思想的多元可能，在烏俄戰爭持續進行的現在，其涵義更具代表意義。
有感於世界局勢紛擾，野老朝雄特別在此次展覽中，邀請台灣民眾共同以特殊摺法完成千紙鶴，並將大家的祝福集結起來，成為新作「祈福千紙鶴」。千紙鶴在日本被視為古老的許願福、是祈禱「和平」和「病癒」的象徵，他盼以新作，祈願台灣和平、並早日渡過疫情。
文總表示，《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》將自7月19日起至8月14日，於誠品信義店6樓展演廳展出，與台灣民眾的共創新作「祈福千紙鶴」專用紙，可於文化總會1樓限量免費索取。而野老朝雄此次來台過程，Taiwan Pitch將以紀實影像的形式紀錄，未來透過國際影音串流平台TaiwanPlus展現給全球觀眾，展覽詳細資訊可參考文總官網及臉書專頁。