COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

東奧會徽創作者來台策展　野老朝雄「連結」祈願台灣和平

▲日本重量級藝術家野老朝雄7月19日將來台策展，邀民眾手摺千紙鶴，並集結成為新作「祈福千紙鶴」。（圖／文化總會提供）
▲日本重量級藝術家野老朝雄7月19日將來台策展，邀民眾手摺千紙鶴，並集結成為新作「祈福千紙鶴」。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-01 14:09:10

文化總會今（1）日宣布，7月19日起，將與誠品文化藝術基金會及「Taiwan Pitch國際紀錄片人才培育暨拍攝邀請計畫」合作，共同邀請設計2020東京奧運及帕運會徽的藝術家—野老朝雄（ところあさお）來台展出《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》。此次展覽是繼當代藝術家奈良美智後，又一重量級日籍藝術家來台舉行展覽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年東京奧運在許多台灣人心中留下深刻印象，會徽的設計及周邊應用也廣受好評，當時的會徽設計者—藝術家野老朝雄，將在本月來台展出作品。

文總表示，2001年美國911事件，野老朝雄深受影響，並認為此事件造成難以估量的龐大斷裂，但他對未來依舊抱持著正向的態度，並表示：「即使此刻當下感到絕望，只要持續行動，或許將來會看到『連結』的可能。」

這也成為他以「CONNECT連結」為概念，開始圖紋創作的契機，並持續活躍於建築、設計、時尚等產業，並與知名日本時尚品牌三宅一生經典款BAO BAO包及衝浪品牌Quiksilver合作聯名、大名古屋大廈及FRP/F town 外牆設計、東海汽船船體設計等。

文總指出，擅長將幾何圖形「玩」出多種可能性的野老朝雄，在2020東京奧運及帕運LOGO上，使用3種不同的方形拼組成的「組市松紋」（Harmonized chequered emblem）圖紋，這是源於日本江戶時代的「市松紋」，此設計不僅承載日本傳統美學及歷史文化，更象徵「多元與協調」，傳達出國家、文化和思想的多元可能，在烏俄戰爭持續進行的現在，其涵義更具代表意義。

有感於世界局勢紛擾，野老朝雄特別在此次展覽中，邀請台灣民眾共同以特殊摺法完成千紙鶴，並將大家的祝福集結起來，成為新作「祈福千紙鶴」。千紙鶴在日本被視為古老的許願福、是祈禱「和平」和「病癒」的象徵，他盼以新作，祈願台灣和平、並早日渡過疫情。

文總表示，《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》將自7月19日起至8月14日，於誠品信義店6樓展演廳展出，與台灣民眾的共創新作「祈福千紙鶴」專用紙，可於文化總會1樓限量免費索取。而野老朝雄此次來台過程，Taiwan Pitch將以紀實影像的形式紀錄，未來透過國際影音串流平台TaiwanPlus展現給全球觀眾，展覽詳細資訊可參考文總官網臉書專頁

力挺學弟妹！文總攜陳怡潔、許郁瑛參觀高中攝影聯展

台灣每天喝78萬杯咖啡　文總邀宏國男星訪40年老牌名店

響應世界書香日　文總攜手藝文界名人共同推廣閱讀

文總邀8國網紅「開箱台灣」　韓男網紅體驗馬祖軍人澡堂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀