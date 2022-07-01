壞特?te預告美背「降肉」金曲紅毯！認真追星要跟小S合照
2021年「金曲新人」壞特?te將以頒獎嘉賓身分，出席7月2日第33屆金曲獎，有別於去年戰戰兢兢參與盛會的緊張感，她這次除了做好頒獎重任以及美美的走紅毯，更打算以「追星」的心情出席，「這次終於可以好好認真追星，如果有機會，想要去跟小S姐、 A-Lin姐、盧廣仲、林宥嘉打招呼跟合照！」
壞特?te預告會以「微性感」小露香肩跟美背的模樣現身金曲獎，她近期因為學衝浪的關係，健康小麥色膚色上身，所以勤敷面膜跟保養，希望在紅毯時能秀出肌膚最佳狀態；但公司擔心她變成「黑美人」不好上妝，前兩週就下「禁衝令」跟「禁曬令」，她也為了頒獎典禮先跟衝浪老師告假，笑說：「打算一頒完獎就帶著板子去踏浪！」
壞特?te這一、兩個月會固定保持一周兩次的健身，除了要以最佳體態出席典禮，更希望透過肢體訓練來矯正駝背習慣，她表示：「邊看鏡子邊運動能矯正自己的體態，今年希望拍照時能改掉駝背習慣，穿起衣服來也才會好看。」壞特?te還特跟師弟劉亮延去學跳舞，想藉由跳舞練習律動感，讓自己在台上表演時，肢體不再僵硬。
她今年除了擔任金曲頒獎人，壞特?te上週末也應金曲主辦單位之邀，出席在高雄舉辦的金曲音樂節系列活動。當天與麋先生及宇宙人兩個「男團」一同出席的她，成了唯一一位女生代表。由於工作關係她擔心愛貓「乖乖」獨自在家沒人顧，當天帶著貓來到金曲音樂節現場，反而意外吸引全場目光，後台形成排隊目睹「乖乖」的人龍，壞特?te笑說：「沒想到『乖乖』比我還受歡迎！」