COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

壞特?te預告美背「降肉」金曲紅毯！認真追星要跟小S合照

▲壞特?te預告會美美現身金曲紅毯。（圖／台視）
▲壞特?te預告會美美現身金曲紅毯。（圖／台視）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-01 17:27:00

2021年「金曲新人」壞特?te將以頒獎嘉賓身分，出席7月2日第33屆金曲獎，有別於去年戰戰兢兢參與盛會的緊張感，她這次除了做好頒獎重任以及美美的走紅毯，更打算以「追星」的心情出席，「這次終於可以好好認真追星，如果有機會，想要去跟小S姐、 A-Lin姐、盧廣仲、林宥嘉打招呼跟合照！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲壞特?te被公司下「禁衝令」跟「禁曬令」。（圖／台視）
▲壞特?te被公司下「禁衝令」跟「禁曬令」。（圖／台視）
壞特?te預告會以「微性感」小露香肩跟美背的模樣現身金曲獎，她近期因為學衝浪的關係，健康小麥色膚色上身，所以勤敷面膜跟保養，希望在紅毯時能秀出肌膚最佳狀態；但公司擔心她變成「黑美人」不好上妝，前兩週就下「禁衝令」跟「禁曬令」，她也為了頒獎典禮先跟衝浪老師告假，笑說：「打算一頒完獎就帶著板子去踏浪！」

壞特?te這一、兩個月會固定保持一周兩次的健身，除了要以最佳體態出席典禮，更希望透過肢體訓練來矯正駝背習慣，她表示：「邊看鏡子邊運動能矯正自己的體態，今年希望拍照時能改掉駝背習慣，穿起衣服來也才會好看。」壞特?te還特跟師弟劉亮延去學跳舞，想藉由跳舞練習律動感，讓自己在台上表演時，肢體不再僵硬。

她今年除了擔任金曲頒獎人，壞特?te上週末也應金曲主辦單位之邀，出席在高雄舉辦的金曲音樂節系列活動。當天與麋先生及宇宙人兩個「男團」一同出席的她，成了唯一一位女生代表。由於工作關係她擔心愛貓「乖乖」獨自在家沒人顧，當天帶著貓來到金曲音樂節現場，反而意外吸引全場目光，後台形成排隊目睹「乖乖」的人龍，壞特?te笑說：「沒想到『乖乖』比我還受歡迎！」

▲壞特?te這一、兩個月都固定保持一周兩次的健身。（圖／台視）
▲壞特?te這一、兩個月都固定保持一周兩次的健身。（圖／台視）

子瑜超涼穿搭連發！胸部陰影藏最後　粉絲哭求：衣服穿好

43歲女星懷孕16天「寶寶心臟突然停了」 痛哭喊:都我的錯

SS級「D槽女神」要來台灣了！成人迴轉壽司回味無窮

242萬網美「泳褲穿成小丁」　網友：看風景還是看人？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀