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奇美博30周年獻禮 英國國家肖像藝廊160年首次世界巡迴

▲「時代的臉孔」主視覺-紅髮艾德（圖／奇美博物館提供）
▲「時代的臉孔」主視覺-紅髮艾德（圖／奇美博物館提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-07-01 14:43:212022-07-01 14:43:24

奇美博物館將於8/27引進重量級國際大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，此巡迴展的陣容為「英國國家肖像藝廊」160多年來的第一次，大批從未離開英國的國寶級肖像作品第一次在海外亮相，稀珍程度被譽為「一生僅有一次遇上的機會」，此展將帶領台灣民眾跨越500年、走向西方的大不列顛，飽覽百位名人的經典臉孔與精采人生。

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奇美博物館繼向英國V&A借展獲得熱烈迴響後，今年再度不惜重金，首度與英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）合作「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，作為博物館30週年的特別獻禮。此展集結來自英國國家肖像藝廊眾多稀珍作品，就連1856年創館時的第一幅收藏「莎士比亞」皆會登台亮相，此畫很可能是唯一一幅親見莎士比亞本人所繪製的畫作。而聞名的科學家如達爾文、牛頓等，也將在展覽中與民眾相見。此外，英國皇室包括女王伊麗莎白二世、黛安娜王妃、凱特王妃皆在一睹風采。其他還有撼動世界的政治人物如邱吉爾、柴契爾夫人、曼德拉；流行音樂重量級巨星如披頭四、艾美．懷絲、大衛．鮑伊、紅髮艾德；紅極一時的知名影星如葛麗泰．嘉寶、奧黛莉．赫本；更有足球金童貝克漢、時尚教母安娜．溫圖等許多名人肖像。


除了來自英國國家肖像藝廊的75件作品，館方也精選與英國相關的肖像作品14件，總計共有近90件展品、百位肖像人物，邀請大家一同飽覽這群跨越500年、叱咤各領域的名人臉孔與生命歷程，看見他們如何發揮力量影響英國、豐富世界。

▲〈大衛．貝克漢〉，羅倫佐．阿吉烏斯於1998創作，圖片版權：Lorenzo Agius　（圖／奇美博物館提供）
▲〈大衛．貝克漢〉，羅倫佐．阿吉烏斯於1998創作，圖片版權：Lorenzo Agius　（圖／奇美博物館提供）
「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」展期將自8/27至明年2/28止，全票450元，今起（7/1）至7/31推出早鳥優惠票280元，於奇美博物館售票處，以及KKdayKlookibonGOMAJI、台南好玩卡等五大通路販售。此外，為了讓喜愛本展的民眾先睹為快，本館將於8/26舉辦VIP預覽會，由展覽團隊親自導覽並贈送限定小禮，總價值逾2千元的獨家體驗僅開放限量100個名額，活動入場券售價900元，於7/1起開賣，歡迎有興趣的民眾報名參加。詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org

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