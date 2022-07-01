COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

影響療效　抗病毒藥物Paxlovid不建議和清冠一號同時服用

▲高雄長庚感染醫學科主任李允志不建議和清冠一號同時服用。（圖／高市府提供）
▲高雄長庚感染醫學科主任李允志不建議和清冠一號同時服用。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-01 17:16:34

病毒藥物Paxlovid會和許多藥物交互作用、影響療效，高市府防疫記者會中也特別邀請高雄長庚感染醫學科主任李允志針對Paxlovid抗病毒藥物的治療及服用注意事項做說明，李允志表示，Paxlovid會和許多藥物交互作用，影響療效，民眾應主動告知醫師，不建議和清冠一號同時服用。開立的條件為，65歲以上快篩陽、醫師評估具有風險因子者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Paxlovid開立條件。（圖／高市府提供）
▲Paxlovid開立條件。（圖／高市府提供）

李允志表示，據新英格蘭醫學期刊指出，該藥物針對60歲以上、有慢性病的患者分組研究，研究發現，發病3天內服用該藥物者，可降低住院及死亡風險88.9％；發病5天內服用該藥物者，可降低住院及死亡風險87.8％。

▲Paxlovid交互作用。（圖／高市府提供）
▲Paxlovid交互作用。（圖／高市府提供）

李允志也認為，Paxlovid副作用很輕微，多為味覺異常、腹瀉、頭痛、噁心、嘔吐等。Paxlovid藥盒內有5片，白天吃黃色片，晚上吃藍色片。每片打開後會有兩顆粉紅色藥錠，一顆白色藥錠，必須整顆吃，不可以撥開或磨粉，空腹或飯後都能吃，但需按時服用完畢，忘記服藥必須要在8小時內補吃，超過8小時就要跳至下一次服用時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

高雄今新增4915例　陳其邁：秋冬恐有一波BA.4、BA.5流行

2022台灣設計展在高雄　青年局免費改造設計你的家

參加最後一次「局週報」　黃明昭期勉同仁身在公門好修行

壽山動物園44週年！全新LOGO亮相「熊」繽紛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀