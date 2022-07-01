影響療效　抗病毒藥物Paxlovid不建議和清冠一號同時服用

病毒藥物Paxlovid會和許多藥物交互作用、影響療效，高市府防疫記者會中也特別邀請高雄長庚感染醫學科主任李允志針對Paxlovid抗病毒藥物的治療及服用注意事項做說明，李允志表示，Paxlovid會和許多藥物交互作用，影響療效，民眾應主動告知醫師，不建議和清冠一號同時服用。開立的條件為，65歲以上快篩陽、醫師評估具有風險因子者。





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▲Paxlovid開立條件。（圖／高市府提供）

李允志表示，據新英格蘭醫學期刊指出，該藥物針對60歲以上、有慢性病的患者分組研究，研究發現，發病3天內服用該藥物者，可降低住院及死亡風險88.9％；發病5天內服用該藥物者，可降低住院及死亡風險87.8％。





▲Paxlovid交互作用。（圖／高市府提供）

李允志也認為，Paxlovid副作用很輕微，多為味覺異常、腹瀉、頭痛、噁心、嘔吐等。Paxlovid藥盒內有5片，白天吃黃色片，晚上吃藍色片。每片打開後會有兩顆粉紅色藥錠，一顆白色藥錠，必須整顆吃，不可以撥開或磨粉，空腹或飯後都能吃，但需按時服用完畢，忘記服藥必須要在8小時內補吃，超過8小時就要跳至下一次服用時間。



