傳訊陳時中已讀未回 林佳龍：也許有點忙、我會再打電話
衛福部長陳時中與前交通部長林佳龍都被視為代表民進黨參選台北市長的有力人選，林佳龍日前受訪稱綠營提出的人選不應「仇恨值太高」，否則恐促藍營棄保，被影射是指陳時中，而陳則表示，「不會啦，喜歡我的人也很多」，雙方言詞交鋒引發討論。林佳龍昨日受訪表示，這個詞是中性的，雖然沒指特定的人，但會跟陳時中打電話致意說明」。林佳龍今（1）日出席活動再被問及此事表示，有打電話給陳時中但沒接通，自己有傳簡訊，陳時中已經讀了但沒有回，「是我要再打電話才對」。
林佳龍今日下午出席數位平台經濟發展座談時再度受訪，被問及是否有打電話給陳時中，他表示，有致電了不過沒有接通，所以傳了簡訊給陳時中，「我跟他說，『陳部長收信平安，很抱歉因為有一些發言引起你的困擾，就做了些說明』」。
至於陳時中是否回覆？林佳龍說，自己昨天下午打電話他，目前還沒有收到簡訊，「是我要再打電話才對啦」，林說，應該有讀到啦，自己與陳時中平常就很熟，電話簡訊都會互相聯絡，「我會再打，簡訊他已經有讀了，也許有點忙，他當指揮官責任重大」。
而是否認為城市治理與防疫是兩回事？林佳龍表示，還沒有看到其他參選人提出比較完整的政見，陳時中也沒有表示他有意參選，「我希望提出首都願景的未來想像，菜一道一道在出，也引導了朝野有關選舉的討論」。
另外，被問及是否若沒有參戰2022就會直攻2024？林佳龍表示，民進黨在2012年時有十年政綱，到今年剛好第10年了，也是時候啟動下個十年的國家願景計畫與準備。
林佳龍說，自己最近可以很快提出首都願景，是因為常常有在做研究，不管地方或全國選舉，都很快可以提出對台灣發展的政見。2024緊接著就會到，大家更要提早做準備，「如果2022我上場，那一定全力爭取勝利，沒上場比賽就繼續鍛鍊自己，在場邊加油，也要準備下一場比賽」。