黃子洋酒駕釀1死3傷躲過殺人罪　雄檢：將提上訴

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒後駕駛BMW，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林與二名女兒重傷，黃男被依殺人罪起訴，高雄地院今（1）日上午一審宣判，以涉酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月。檢方指出，將會等收到法院判決理由再研析，依法提起上訴，以求妥適裁判。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃子洋涉嫌無照酒駕案，雄檢表示，法官從輕認定酒駕致死罪，令人遺憾，未來將依法提起上訴。(圖／記者郭凱杰翻攝)

黃子洋去年12月26日在愛河旁高速闖紅燈並涉嫌無照酒駕，在行經前金區河東路、國民街口時當場撞飛林姓男子一家4口釀1死3傷重大車禍，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，黃男酒測值高達1.24毫克，林男至今仍在積極復健，尚未上班，兩個女兒則已回到學校上課。





案發後，雄檢18天火速偵結，依殺人、公共危險等罪起訴，但高雄地院合議後庭僅依酒駕致死罪判徒刑7年10月，並沒有依檢方起訴的殺人罪判決。





高雄地院表示，依現場留下的煞車痕來看，黃子洋撞林男一家之前確實有重踩煞車，顯然沒有致人死傷的意圖。且縱使黃子洋已有2次酒駕前科（2次均有肇事，但無人傷亡），多年前曾對酒駕發表「應該判死」的言論，也不能將他的犯行解讀成有殺人意圖。若要以此標準來看全國酒駕再犯案，大概有一半的酒駕案件都要改判「殺人未遂罪」，這也不是立法的目的，《刑法》第185條之3第3項便是對酒駕再犯者的嚴懲，但黃子洋一案也不適用。





針對林男與2名女兒受傷部分，依照療程的進展，未來是否已達「重傷害」還不能確定，依「罪疑惟輕」原則，目前僅能依普通傷害結果來評價。黃子洋雖坦承全部犯行、個人有和解意願，但有諸多事實上困難，無法彌補林男一家損害，整體量刑已屬「重判」。





雄檢指出，檢方堅守法務部「酒駕零容忍」立場，如有不法一定嚴辦重懲，檢警於案發後，全力偵辦縝密蒐證，將黃子洋飲酒駕車肇事前後的歷程完整調查，黃子洋具有不確定故意的殺人犯意，起訴書均已詳實論證與說明，並請求法院從嚴從重論罪處刑，以資儆懲。





不過，判決出爐後，雄檢擬於收受判決後研悉理由，並參考被害家屬所提意見，依法提起上訴，以求妥適裁判。



