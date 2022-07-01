社區公設如何因應電價調漲？王美花：建議申請時間電價
經濟部日前在電價費率審議會所決議的電價新費率，於今（1）日起正式實施，外界關心住宅公設或租屋族共用電表恐受電價調整影響，對此，經濟部長王美花指出，大社區的公設使用低壓電表，此次並未調漲，至於小社區的公設若超過1000度者，「建議申請時間電價方案」善用離峰時間用電，可進一步節省電費支出。
經濟部在6月27日的電價費率審議會上決議，將原定平均電價2.6253元，調漲為2.8458元，漲幅為8.4%，高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15％，住宅用電1,001度以上，電價調漲9％，國內電價今日開始啟用新費率，各項因應措施仍是各界關注焦點。
王美花今日稍早出席財政部舉行的「民間參與公共建設招商大會暨卓越獎頒獎典禮」，對於民眾關心住宅公設用電的電價恐上漲，租屋族將面臨衝擊，王美花表示，大社區內的公設用電多採「低壓電力」電價計費，不受此次電價調整影響。
至於小型社區公設用電則多採累進電價計費，王美花說，根據台電統計，多數小社區每月用電不至超過1000度，如果每月用電超過1000度的社區，「建議申請時間電價方案來節省電費」各時段電價有高有低，尖離峰時間是分開計費的，可善用離峰時間用電或節約用電，來降低電費支出。