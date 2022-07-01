3種體質最容易有長新冠！中醫曝5大類症狀

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賴博政說明，45歲的陳小姐確診新冠肺炎時，出現發燒、喉嚨劇痛，痛如刀割的症狀，經治療解隔後，雖已為陰性，但仍反覆咳嗽不止、咽中有痰無法咳出，及常常會突然感覺鼻腔深處有搔癢感，影響生活品質也引起旁人異樣的眼光，令她十分憂鬱及焦慮，且睡不安穩常驚醒，影響隔天精神體力，之後到台北醫院就醫透過一週的中醫治療，回診時已大幅改善症狀，再進行一週的身體健康調理完全康復，且睡眠充足、元氣飽滿。
賴博政表示，目前新冠確診康復後，有中長期的症狀皆統稱「新冠後遺症」或「長新冠」，這些病人多以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水打噴嚏、腹瀉、肌肉痠痛為主要表現，有3種體質的病人最容易出現「長新冠」，分別為氣虛、陰虛、痰瘀，區分體質對症治療的效果最佳。
賴博政解釋，氣虛體質者容易出現氣短、呼吸時需大力呼吸，隱隱胸悶，倦怠疲勞，稍微活動後就容易喘促，這類民眾心肺功能通常比較弱，一旦受感染後自我恢復力都較慢，病程也比較久，且因容易耗氣，造成肺部功能得消耗，因此會用如北沙參、西洋參、山藥、晉耆、桑葉等補氣、加強肺部功能的藥物，幫助受損組織的修復。
針對陰虛體質者，賴博政說，可能容易化熱、局部化火發炎，也就是指染疫後期在病毒尚未完全被消滅時，在身體局部較容易產生輕微發炎反應，容易心情煩躁、夜間怕熱，、頭暈耳鳴、口乾舌燥、咽中隱隱作痛、失眠健忘、記憶力減退、腰膝痠軟，因此會用甘寒滋陰的藥物，如玉竹、生地黃、天門冬、女媜子、百合等滋陰潤燥的藥物，清除體內多餘的發炎物質。
第三種為痰瘀體質，賴博政說，常見胸悶咳嗽，痰聲重濁，疼痛長時間不癒，刺痛固定，常感麻木、容易造成循環不順，這類患者容易產生血栓，造成繼發性的疾病，因此多會使用如丹參、赤芍、栝蔞實、絲瓜絡等除痰化瘀的藥物，幫助體內代謝廢物移除，強化循環，幫助身體恢復。
賴博政提醒，中醫區分長新冠5大症狀類別為上呼吸道症狀、精神情志症狀、皮膚症狀、肌肉關節症狀及其他，若「長新冠」反覆發作未痊癒，應盡快就醫治療詢問專業的意見，切勿自行服用來路不明的處方或偏方補品，以免延誤病情。
上吸道症狀包含久咳不癒、鼻塞流鼻水、呼吸困難、胸悶緊痛、心悸易喘等，精神情志症狀包含睡眠障礙、情緒緊張、憂鬱焦慮、專注力下降、記憶力減退（腦霧）、體力變差、疲勞容易倦怠，皮膚症狀包含紅疹、斑塊、皮膚搔癢、掉髮，肌肉關節症狀包含肌肉痠痛、關節疼痛、腰酸背痛，其他則為糖尿病、甲狀腺炎、代謝異常、腎臟損傷等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。