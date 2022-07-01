小汽車節打造「消防高雄分隊」、歡樂園遊區迎暑假

進入暑假，百貨公司陸續推出各式主題商品展售活動吸引大小朋友朝聖。高雄義享時尚廣場即日起至7月11日在四樓中庭廣場舉辦「多美小汽車節-消防高雄分隊」，規劃八大展區，現場更打造了2022搶先上市的TOMICA 變形消防局之大型裝置物，同時還有全台獨家首賣的小汽車及台灣特注車。
展區包含「互動區、Dream TOMICA 10週年專區、迪士尼小汽車專區以及全台獨家首度曝光的超吸睛台灣特注車展區」等，為了營造TOMICA消防主題，現場還打造了超大型消防局；還有全台獨家首賣的Dream TOMICA小汽車及台灣特注車，以及首次推出的台灣特注車場景組等。
除了靜態展區外，還有「免費試玩區」及「歡樂園遊區」，在歡樂園遊區中，規劃衝刺賽、大樂透、乒乓車等關卡，購買整張園遊券(售價500元)除了可一次玩到所有遊戲外，還可獲得限量小禮物乙份，另外，假日還有挑戰賽可供親子一起度過美好週末。
展場中的TOMICA物販區除了推出各式車款、車組、軌道組及生活用品外，消費還可享Funbox會員超值回饋，持有義享時尚廣場享享卡消費還可至活動會場兌換TOMICA小禮物乙份，另外只要到會場消費就送TOMICA徽章一個，送完為止，還可索取背卡乙張。
全台獨家首賣部分，「中油油車」須憑號碼牌購買，每張號碼牌限購5台。「台灣特注變形車組」7月7日開始販售；「台灣特注車場景組」推薦價895元，購買中油車可以799元加購，售完為止。