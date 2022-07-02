房市／ESG融入經營DNA　信義房屋公司治理資優生

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金管會主委黃天牧在第八屆公司治理評鑑表揚紀念影片中表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，不僅改變人類的生活型態，也更加省思何謂兼顧環境永續、社會安定及經濟發展的解方。因此，金管會這幾年對ESG所提出的政策，包括綠色金融、公司治理藍圖、上市櫃公司永續發展路徑圖等，目的都在引導金融機構與企業重視永續經營；而各項策略措施能否落實乃至於融入企業文化，均有賴良好的公司治理作為基礎，這也是推動公司治理評鑑制度的初衷，希望透過良性競爭機制，促使上市櫃公司將公司治理內化為經營管理的基本因子。
目前公司治理評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」四大構面、79項指標評鑑上市櫃公司；但黃天牧指出，第九屆公司治理評鑑指標將把「落實企業社會責任」構面修正為「推動永續發展」，主要是淨零排放已成為全球共同目標，企業因應永續發展的升級轉型已勢在必行且刻不容緩。
而信義房屋過去累積40年經驗，已將落實ESG融入企業經營的DNA，例如為建立更好的公司治理機制，獨立董事席次在102年就超過全體董事二分之一；至於「提升資訊透明度」方面，信義房屋每季辦理一次線上法說會，且即使外國股東比例不高的情形下，於會計年度終了2個月內公告中英文財務報告，更在股東常會1個月前同時公告中英文股東會議事手冊、21天前公告中英文年報，充分展現超越法令規定的自我要求態度。
同時，信義房屋自98年起每年編製企業社會責任報告書，且重視氣侯變遷議題及簽署支持氣侯相關財務揭露（TCFD），並取得各項第三方獨立機構認證；亦於110年與台積電、玉山金控等優質企業共同倡儀「淨零排放聯盟」計畫，承諾「2030年信義房屋達成淨零排放、2050年信義集團淨零排放」永續目標。
信義房屋指出，透過嚴格的自我要求，致力於公司經營透明化，並兼顧客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人的權益，期望成為基業長青的永續發展企業，持續為社會盡份心力。