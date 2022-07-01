今日來講股／台股跌深失守萬五！專家：景氣衰退疑慮加深

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黃文清說，台股這一波是加速趕底的動作，加上七月將迎來財報周以及法說會的檢驗，市場會關注接下來指標性公司對於未來的展望，「尤其融資餘額加速趕底的過程當中，相關中小型的個股走勢都特別弱勢。」
今日盤勢震盪再破底，黃文清覺得這有助於洗清融資浮額，在七月份加速落底之後，他相信這是最後的趕底，指數很可能探到相對堅實的底部籌碼，並且在震盪的過程當中，有機會醞釀跌深的反彈，「關鍵的時間點在七月中！」
此外，黃文清盤點本週股價相對逆勢抗跌的類股，他首先點名生技族群，由於七月份一向都是生技月，生技股利多不斷，個別生技公司在這段期間的表現，幾乎都是逆著市場走，不過，黃文清也提醒，很多個股都已有相當大的漲幅，因此要特別去檢視未來的獲利性，「題材性的發揮最終還是要反映在營收跟獲利上」這是各位投資人在追高的過程中，要特別留意的重點。
除了生技族群，黃文清也點名綠能產業、電信類股表現亮眼，受惠於長期政策以及電價上漲，綠能產業如太陽能族群、風力發電族群走強；至於電信類股，像是中華電，則因整體大盤保守，成為防禦型產業，對於大盤表現相對抗跌。
黃文清觀察，以整體來看，大盤還在震盪逐底的過程中，他建議投資人可考慮慢慢逢低，留意一些權值變質，尤其是趨勢性的產業，如電動車相關概念股，半導體上游設備與材料，即便是短期的股價面臨到這一波加速落底的壓力，仍可逢低留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。