賴香伶回憶遭鋼筋襲頭驚悚往事　問林智堅「誰給你傷痕」

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賴香伶表示，前一陣子，為了拍選舉照，特意去修了眉毛。師傅摸了摸她左眉下縫了11針的傷疤說：幸虧醫生縫的好，眉毛還可以遮住。左眉下的傷疤沒有留下明顯的後遺症，但她知道那一下痛楚在她、以及對當時一起奮鬥的台北市勞動局同仁、勞工界伙伴的心上，都留下了印記。
賴香伶指出，在公部門待過的人都清楚，難免會遇到疑難問題不能如願解決的市民，回覆一再重複的陳情案是許多公務員的苦差事。雖然法規允許對於這類案件，機關可以簽准不再回覆重複的陳情，但她一向要求勞動局同仁，凡是這樣的案子都要送局長室再次詳細檢視才可簽准；只要市民提出一點點新事證，就是要再次調查，視為新案辦理。靠著勞動局的每一位同仁真正做到「盡力而為」，讓台北市勞動局贏來「全台唯一勞動局」稱號。
賴香伶表示，自己是社運出身，一向認為錦上添花，眾人鼓掌的事情輪不到她來做，而推動改革總會使部分人擔憂或不滿，作為推動者，本就該擔負溝通、承受責難。當時勞動局總是門庭若市，不是來送花、送禮，而是民眾來陳情、伸冤，她從不曾以安全、滋擾等理由，拉開與民眾的距離，即使被打傷後也沒有。「可見與不可見的傷痕還會偶而抽動，但知道自己走在對的路上，受挫後繼續前行的勇氣，是夥伴們給我的勳章。」
賴香伶反問，「請問林智堅市長：是誰給你傷痕? 誰又賦予你什麼勳章呢？」
2018年10月31日，一名李姓男子手持鋼筋，闖入北市勞動局長室內攻擊賴香伶，導致賴頭部流血送醫治療。涉嫌施暴男子過去曾在賴香伶臉書上留言「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」。