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曾打電話向父求救！鹿港水電行惡火　少年90％燒燙傷不治

▲彰化鹿港鎮昨天發生住宅火警，黃姓國中生送醫後不治，彰化縣長王惠美今天前往探視家屬；黃父哭訴，火警發生時他不在家，接到兒子求救電話，但趕回家時已無法入內救人。（圖／中央社）
▲彰化鹿港鎮昨天發生住宅火警，黃姓國中生送醫後不治，彰化縣長王惠美今天前往探視家屬；黃父哭訴，火警發生時他不在家，接到兒子求救電話，但趕回家時已無法入內救人。（圖／中央社）

中央社

2022-07-01 16:27:17

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）彰化鹿港鎮昨天發生住宅火警，黃姓國中生送醫後不治，彰化縣長王惠美今天前往探視家屬；黃父哭訴，火警發生時他不在家，接到兒子求救電話，但趕回家時已無法入內救人。

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彰化縣鹿港鎮菜園路一間透天厝昨天下午火警，彰化縣消防局救出屋主黃男及就讀國中的13歲兒子，黃男身體無明顯外傷，但黃姓少年救出時已無氣息，送往鹿港基督教醫院搶救，仍因身體有90%面積燒燙傷，傷重不治。

失火的透天厝1樓為水電行，2樓以上為住家，黃父因喜歡布袋戲，收藏上百尊布袋戲偶放在3樓，王惠美今天上午前往慰問家屬。

黃父向王惠美哭訴，昨天下午有事外出，火警發生時不在家，兒子打電話跟他說家裡失火，一個人躲在浴室很害怕，但他趕回家時，住宅已冒出濃煙，想爬到2樓陽台找兒子卻無法進入屋內，後來消防隊員將兒子救出，只能祈求奇蹟發生。

黃姓少年的爺爺則說，孫子平時很乖很聽話，昨天下午發生火警，可能聽到大火燃燒物品的聲音，不敢從浴室逃出來，而2樓有隔間，擺了電冰箱、鋼琴等物品，懷疑是電冰箱的延長線釀禍。

王惠美安慰黃父及爺爺節哀，也要求縣府社會處人員協助家屬處理後續事宜。（編輯：郭諭儒）1110701

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