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汪小菲出差回家問這句！大S氣到想劈人　網友：難怪會離

▲結婚10年間，汪小菲踩到大S地雷無數次。（圖／大S微博）
▲結婚10年間，汪小菲踩到大S地雷無數次。（圖／大S微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-01 17:00:00

大S（徐熙媛）去年底宣布和汪小菲離婚，3個月後和具俊曄辦結婚登記，日前夫妻倆多張婚禮、私人家宴及做鬼臉等照片曝光，外界都發現45歲大S奇蹟回春，認為是被真愛滋養的結果。近日大S談前夫的舊片被翻出，大S說汪小菲可以一句話把她惹毛，讓她氣到想砸東西，大陸網友嘆：「難怪最後離婚！」

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▲大S（右）、汪小菲婚姻維持10年告吹。（圖／NOWnews資料照）
▲大S（右）、汪小菲婚姻維持10年告吹。（圖／NOWnews資料照）
▲大S、汪小菲衝突時，大S會選擇冷戰，兩人曾為了小孩生病要留在台灣還是北京而吵架。（圖／大S微博）
▲大S、汪小菲衝突時，大S會選擇冷戰，兩人曾為了小孩生病要留在台灣還是北京而吵架。（圖／大S微博）
揮別汪小菲前，大S上陸綜《戀夢空間》分享自己的地雷區，透露某次汪小菲出差回家，開口第一句話就是問她「老婆，上秤了沒？」意思是好幾天沒見到大S，斷言她一定變胖的潛台詞，「我就真的是很想手邊有拿硬的東西就劈下去，我最恨這句話」。

▲▼汪小菲故意踩雷，大S氣到不行。（圖／文娛蜀黍微博）
▲▼汪小菲故意踩雷，大S氣到不行。（圖／文娛蜀黍微博）
▲汪小菲踩到大S地雷。（圖／文娛蜀黍微博）
主持人問大S：「汪小菲知道妳不喜歡這句話嗎？」大S表示，汪小菲當然知道，但就是忍不住想問，不問就會很難受，雖然大S全程笑臉講完這段故事，但網友大嘆：「瘋狂踩雷，難怪最後離婚！」其實，從大S斷開汪小菲、閃嫁具俊曄後預告復出工作，大陸網友就形容這是大S的重生三部曲。（編輯：楊穎軒）

▲大S在具俊曄身邊宛如嬌羞少女。(圖／asosbarbiedee IG)
▲大S在具俊曄身邊宛如嬌羞少女。（圖／asosbarbiedee IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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