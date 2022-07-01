汪小菲出差回家問這句！大S氣到想劈人 網友：難怪會離
大S（徐熙媛）去年底宣布和汪小菲離婚，3個月後和具俊曄辦結婚登記，日前夫妻倆多張婚禮、私人家宴及做鬼臉等照片曝光，外界都發現45歲大S奇蹟回春，認為是被真愛滋養的結果。近日大S談前夫的舊片被翻出，大S說汪小菲可以一句話把她惹毛，讓她氣到想砸東西，大陸網友嘆：「難怪最後離婚！」
揮別汪小菲前，大S上陸綜《戀夢空間》分享自己的地雷區，透露某次汪小菲出差回家，開口第一句話就是問她「老婆，上秤了沒？」意思是好幾天沒見到大S，斷言她一定變胖的潛台詞，「我就真的是很想手邊有拿硬的東西就劈下去，我最恨這句話」。
主持人問大S：「汪小菲知道妳不喜歡這句話嗎？」大S表示，汪小菲當然知道，但就是忍不住想問，不問就會很難受，雖然大S全程笑臉講完這段故事，但網友大嘆：「瘋狂踩雷，難怪最後離婚！」其實，從大S斷開汪小菲、閃嫁具俊曄後預告復出工作，大陸網友就形容這是大S的重生三部曲。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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