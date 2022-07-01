台北、林口長庚醫新院長今上任　陳建宗、黃集仁續接棒

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今林口長庚及台北長庚院長交接典禮在林口長庚醫院會議廳舉行，典禮邀請到衛福部常務次長石崇良、健保署長李伯璋、桃園市副市長高安邦與地方醫療院所院長的見證下，順利完成交接。
林口長庚醫院院長原本由長庚決策委員會主任委員程文俊兼任，他表示，為了人才培育，自己已完成階段性任務，未來將專職主任委員一職，也感謝董事長王瑞慧與董事會的信任與支持，以及所有同仁的配合，這些年來，重新整合了長庚的文化，包括先進的醫療，與公益的志業，未來站在主委的高度，希望帶領長庚全面往下扎根，落實各領域人才培育與環境塑造，往上全面國際化，與國內合作、國外競爭，讓長庚每一個領域都有國際競爭力，讓台灣醫療榮耀國際。
林口長庚醫院新任院長陳建宗，曾任基隆長庚院長，2020年7月擔任林口長庚執行副院長。專長為整形外科，是前院長羅慧夫的門生，其內視鏡顱顏重建及顏面骨折修復手術超過1700病例，電腦導航輔助顱顏重建手術超過200病例，同時具有創傷眼窩、顏面鼻部整容重建的國際醫療經驗；撰寫超過120篇優秀論文及書籍章節，同時也活躍於國內外整型醫學會活動，是醫療專業能力與醫院管理實務兼備的優秀人才。
陳建宗說，林口長庚在歷任院長領導下已有輝煌成績，包括第一家通過「HIMSS EMRAM 7級」國際認證機構、成立全國第一所機器人手術訓練中心、全世界第一座影像導引式胸腔鏡示範中心。在兩年半艱困的防疫期間，獲總統頒發全國防疫獎章及生策會醫療院所類競賽戰役特別首獎。在醫療品質提升方面，過去三年也獲得3項金獎3項銀獎7項銅獎53項標章的優良表現。在研究方面也有許多傑出表現，包括IF高於25分以上的多篇研究論文發表，及多位醫師排名在全球2%的頂尖科學家。
陳建宗分享，他很榮幸能站在巨人肩膀上看得更遠並大步向前邁進。未來幾年林口長庚將繼續努力研發新的醫療技術，導入更多精準醫療與人工智慧來提升服務品質。同時發展更多元化的醫學教育訓練，培養年輕學子成為日後醫界的中堅份子，他期許，林口長庚不僅要在醫療服務層面和研究領域方面，在國內成為各項指標的領頭羊，更要與世界一流的醫療機構並駕齊驅，更以「共好」的觀念和所有同仁攜手互勉，達成「承先啟後，繼往開來，立足台灣，放眼世界」的目標。
台北長庚醫院新院長黃集仁則是由副院長提升，專長在急診醫學、重症照護、災難醫學、健康管理與促進，現為台灣急診醫學會理事長，致力推動國內急診檢傷分類五級制，積極改善急診問題，提升急診醫療品質，將台灣急診管理制度推向世界領先國家之列，並且在國際期刊上發表台灣的成功經驗。
黃集仁表示，台北長庚是長庚體系的創院院區，可說是長庚體系的「起家厝」，擁有46年的歷史與光榮傳統，以及優良的醫療技術與服務，今天對這個歷史傳承時刻內心充滿感恩及自覺責任重大，必會全力以赴，開拓新局，他說，「拯救生命，減少失能」是他從事急重症醫療行業30多年來最重要的使命，也是醫療工作者的天職，在從事管理工作的學習歷程中，他體驗到一切的服務、管理、教學、研究，都應以病人為中心作依歸，這是他最珍貴的經驗，而這也就是真正的「長庚精神」。
黃集仁強調，台北長庚在1978年與林口長庚結合成為全國最具規模的醫學中心後，堅強的醫療團隊及體系有效率的整合，讓台北長庚擁有堅強的後盾及充沛的資源，更能走出都會醫療的特色。過去在謝院長的努力投入下，在婦幼醫療專業打下堅實的基礎也贏得各界的口碑；作為長庚體系在都會地區的重要門戶，未來會因應人口結構的改變、都會區民眾的生活節奏與需求，重新形塑都會區醫院特色，推廣國際醫療，同時也著重在高齡長者的醫療需求，導入最先進全面的微創技術，提供更彈性的治療時段，縮短治療及復原的時間。藉由長庚體系在各院區的相互合作與資源互補，成為首都市民服務的典範。
在長庚醫院這波院長級異動名單中，院方為表彰卸任院長對負責院區臨床服務、教學、研究及行政等方面的貢獻，敦聘卸任院長謝燦堂為台北長庚名譽院長。此外，並提升林口長庚骨科部教授詹益聖為基隆長庚醫院副院長，原基隆長庚副院長吳俊德調任林口長庚醫院副院長，以強化院區各項發展並襄助院長推動院務。
目前長庚醫療體系在全台共有四大院區，包括林口、高雄、基隆和嘉義院區，合計九家醫院，現任院長分別是林口長庚陳建宗、高雄長庚王植熙、基隆長庚賴旗俊、台北長庚黃集仁、土城醫院黃璟隆、桃園長庚楊政達、雲林長庚黃東榮、嘉義長庚楊仁宗、鳳山醫院李建德。